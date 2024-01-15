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林正財籲學校供學生每日一小時運動 「不排除監管」

【明報專訊】新冠疫後學童自殺問題引起關注，精神健康諮詢委員會主席林正財表示，根據教育界觀察，感覺學生狀况已穩定下來。林呼籲學校建立「樹窿」，讓學生不開心時有空間靜下來，亦建議學校讓學生在校每天做一小時運動，如學校不能提供空間，不排除要監管學校去做。有中學校長說，學校也想讓學生多做運動，但社會上很多人對學校提出不同要求，冀當局為教師創造更多空間。

因應學童自殺個案，政府上月推出「三層應急機制」識別及支援有精神健康風險的學生，為期兩個月。林正財昨在無綫《講清講楚》被問到會否延長機制，他說三層應急機制是優化及完善轉介系統，相信機制會慢慢演化，成為可持續推行的措施。

指近期個案多無學習、精神問題

林正財認為最重要的措施是在學校建立愉快學習環境，希望先穩定學童精神健康問題，再考慮如何做好更多預防措施。

林表示，分析過近期學童自殺的個案，發現不少個案無精神問題，亦無很大學習困難，但在學童最需要時以為無人願意聆聽。他建議在學校建立「樹窿」，讓學生不開心時有空間靜下來，亦建議學校讓學生在校每天做一小時中度或強度運動。被問到現時課程框架下是否有空間做相關工作，林正財說，「按教育局的課程指引來說是有空間，不過對某些學校來說空間或較窄，會考慮透過鼓勵、誘因甚至監管令學校提供空間。

校長籲同為教師創造空間

學校訓輔人員協會副會長、中學校長李建文昨日回覆本報表示，同意推行學生在校每天做一小時運動，相信很多學校願意做，但他說社會上很多人對學校、課程以至教師有很多要求，冀當局及社會除了關心學生，亦要關心教師，為教師創造更多空間。

李建文說未必每間學校都有空間建立「樹窿」，認為建立開心愉快環境不應局限於校園，社會亦應為學生建立開心愉快的社會環境，建議政府帶頭鼓勵學生，釋出善意並接納年輕人。

對於三層機制，李認為為期兩個月未能反映成效及需求，建議延長至本學期才完結。不過，他指目前機制第三層，即由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務前，須經校長、教師、學生及家長同意，惟有家長因各種原因拒絕轉介，建議當局提供彈性予校方，可按需要在取得家長同意前先轉介，再由社署等部門聯絡家長。

相關字詞﹕三層應急機制 李建文 林正財 學生自殺

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