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小紅書推介打卡點 石滑浪急拾貝危險

【明報專訊】石澳位於港島東南，其特色樓宇、沙灘及「情人橋」吸引不少遊人，亦可直達東面連島的大頭洲，欣賞奇石、日落及浪濤拍岸，近年更成為包括內地旅客的遊人打卡熱點，以往亦曾有遊人墮海溺斃。港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，大頭洲附近岩石濕滑並且較多船舶來往，水流湍急不時起浪，「幾時有大浪你係唔知道」。

內地社交平台「小紅書」有不少帖文關於石澳，提到該處一帶是電影《喜劇之王》及《海闊天空》MV取景地點；有用戶更形容倘到香港只看一次海，「那一定是石澳」，稱石澳村由「多巴胺色系小房子」組成，又建議在大頭洲看日落。

大頭洲與石澳村之間有一條「藍橋」，因寬度最多只可容納兩人並肩通過，被稱「情人橋」。該橋2018年曾因超強颱風山竹吹襲損毁，2021年修復。大頭洲有不少奇形怪狀岩石，如毛蟲石、八爪魚石、米奇老鼠石，有石頭因像老人側面，被稱「董建華石」。

胡啟榮向本報表示，他上周五曾到石澳郊遊，下午5時許見有數十人在情人橋附近的岩石打卡、執石頭貝殼，「當時已覺得十分危險，石頭很滑，水漲時便會掩蓋，企唔穩」，沒想到數天後便出事。他說該處臨近大海，較多船來往，即使當日風平浪靜，但船的大小、速度、遠近仍可產生不同海浪。

專家：見遇溺先報警拋繩 拖救最後一步

今次事故中有死者是因為下水救人遇事。胡啟榮指出，發現有人遇溺應先求救報警，再拋下浮物或繩子，最後一步才「拖救」，即使懂游泳亦不應直接下海；據以往經驗，拯救者往往會因被「（遇溺者）撳落水」而有生命危險。他解釋，不諳水性的墮海者會害怕，「不停搵嘢扶、搵嘢抱，畀佢可以吸到氣」，拯救者因而不能郁動，加上在深水區「踩水」十分困難並需一定體力，墮海者身上亦有衣服，會阻礙游水。

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