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偕兩女兒親友郊遊 疑時值潮漲 內地婦石澳拍照遭浪捲 弟施救同亡

【明報專訊】石澳山仔路近大頭洲一處崖底昨日發生致命墮海意外，兩死一傷。3名墮海死傷者為兄弟妹，警方初步調查懷疑57歲女子在岸邊拍照時被海浪捲走，其胞兄及胞弟落海救人不果，姊弟不幸身亡，兄長腳傷送院。兩名死者來自內地，受傷兄長持香港身分證。天文台接近大頭洲的潮汐站資料顯示，事發時正值潮漲。有攀山專家提醒，走近海旁岩石要提高警覺，一旦失足墮海會有撞石風險，易生悲劇。

事發昨午12時許，據悉事主一行6名親友到石澳山仔路一處崖底郊遊，其間張姓3人墮海，分別是61歲兄長、其57歲胞妹及55歲胞弟；同行其餘3人27至29歲，均為內地居民，其中兩人為57歲女子的女兒。

警方下午近1時接獲釣魚人士報案，指發現有人於上址對開約20米海面漂浮，懷疑遇溺。警方及消防派出多艘船在附近海面搜救，飛行服務隊直升機奉召到場在上空盤旋戒備。

同落海救妹 兄長受傷自行返岸

57歲及55歲姊弟獲救時已昏迷，姊姊頭部披血，疑曾遭撞擊，兩人由水警送到小西灣藍灣半島對開碼頭上岸，由救護車送東區醫院，其間救護員為兩人戴氧氣罩及用自動心外壓機急救，兩人終告不治。61歲兄長則自行爬上岸，他腳部受傷，救護員用銀色緊急保暖氈將他包裹送院。另外，一名警員在救援行動手部受傷，同告送院。

天文台資料顯示，本港昨日大致天晴，吹和緩東至東北風；根據最接近石澳大頭洲的兩個潮汐站資料，事發時正值潮漲，其中大廟灣潮汐站中午12時50分錄得最高水位1.3米、鰂魚涌潮汐站最高水位1.42米。大頭洲昨午不時有浪拍岸，海面有白沫，附近石崖豎有「請勿靠近」、「為安全起見，請勿走近岸邊」等警示牌。

攀山專家：海旁岩石易跣腳

墮海有撞石風險

攀山專家鍾建民向本報稱，意外一帶沿海有不少岩石，他以往亦不時前往攀岩，而鄰近有海灘及石灘，可遠眺東龍島及鶴嘴，假日常見不少遊人到訪。

鍾稱，大頭洲以往亦曾有遊人失足墮海，由於部分臨海岩石容易前往，無可否認有潛在危機。

他指大頭洲周邊海面不時有船經過，易造成大浪，而海旁岩石多蠔殼及青苔，一旦失足跣腳易生危險，因海浪拍岸，墮海後身體有撞石風險，即使懂游水亦沒用。

大頭洲浪捲奪命有先例

鍾建民呼籲遊人前往海邊要注意周圍環境是否安全、穿著是否適宜，郊遊應該開心，但玩得安全最重要。

翻查資料，石澳山仔路一帶以往亦曾發生致命墮海意外。2014年5月一名在港工作7年的32歲印尼女傭，與朋友一行7人結伴到大頭洲遊覽及在岸邊拍照，其間約1.5米高大浪拍岸將女傭捲走，她被水警救起後返魂乏術。2005年9月，一名內地來港攻讀博士的研究生亦在岸邊拍照時遭浪捲走，獲蛙人救起後送院不治。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕攀山專家 蠔殼 墮海 大頭洲 石澳山仔路

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