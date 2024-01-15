深圳設分公司及研發中心

現時，該公司已完成了一批疾病的微流體晶片的開發。大約兩個月後，該公司還會造出一個比較完善的可重用讀取設備原型，其體積大約和水杯相若。今年稍後，該公司就會和同樣孵化於科技大學的達普生物（ThunderBio）合作推出測試套裝，先賣給大學和研究院等，作科研用途。但若要正式作商業性推出，則需要先取得醫療器械認證。該公司計劃，今年底開始在內地、澳洲和泰國做臨牀測試，用兩三年取得美國或內地的醫療器械認證。

當正式量產時，首批先會推出用尿液測試幾種性病的微流體晶片，包括：淋病、衣原體、愛滋病、HPV16、HPV18等。因為在發達經濟體，這種自行測試性病兼且毋須使用血液的產品的需求頗大，估計可以透過自助售賣機來銷售。下一步，則會推出用鼻水或口水來測試幾種呼吸道疾病的微流體晶片。