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港聞

港聞二

擬年底開始臨牀測試

【明報專訊】Orange Biotech共有4名創辦人，全部都擁有博士學位，主修生物工程、機械工程等，分別畢業於香港科技大學、英國牛津大學和美國史丹福大學，但全部都曾經在科大工作。不過，該公司月前已在深圳「創維創新谷」找到地方開設分公司和研發中心。該單位面積1200平方米，足夠研發、實驗和辦公用途。

深圳設分公司及研發中心

現時，該公司已完成了一批疾病的微流體晶片的開發。大約兩個月後，該公司還會造出一個比較完善的可重用讀取設備原型，其體積大約和水杯相若。今年稍後，該公司就會和同樣孵化於科技大學的達普生物（ThunderBio）合作推出測試套裝，先賣給大學和研究院等，作科研用途。但若要正式作商業性推出，則需要先取得醫療器械認證。該公司計劃，今年底開始在內地、澳洲和泰國做臨牀測試，用兩三年取得美國或內地的醫療器械認證。

當正式量產時，首批先會推出用尿液測試幾種性病的微流體晶片，包括：淋病、衣原體、愛滋病、HPV16、HPV18等。因為在發達經濟體，這種自行測試性病兼且毋須使用血液的產品的需求頗大，估計可以透過自助售賣機來銷售。下一步，則會推出用鼻水或口水來測試幾種呼吸道疾病的微流體晶片。

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