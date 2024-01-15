明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

嶄新核酸檢測技術 可自測多種疾病

【明報專訊】新冠疫情其中一個正面影響，是令抗原快速測試產品大為普及，甚至已擴展到其他疾病。不過，抗原快速測試的準確率始終比PCR核酸測試的低，但後者卻需用到昂貴和複雜的儀器，只能夠由專業人士做。有初創公司正研究一種兩全其美的方案，既可以達到核酸測試的高準確率，但操作又簡單和成本又低，讓一般人都可以自己做測試。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

Orange Biotech Limited共同創辦人兼行政總裁劉鑫表示，抗原快速測試的優點是操作簡單，普通人可以隨時隨地做，而且需時短成本低。此外，抗原快速測試的真陽性結果相當可信，出現假陽性的概率很低。但缺點是出現假陰性的概率稍高，尤其是在感染初期尚未有病徵時。

至於核酸測試，優點是準確率非常高，甚至感染者尚未出現病徵也可檢測得到。現時的核酸測試方案主要是使用基於「聚合酶連鎖反應」（PCR）技術設備。但PCR核酸測試儀器除了操作較複雜之外，在測試過程中，它還需要在攝氏60度和95度之間循環30至40次。因此，PCR核酸測試一般都需要以小時計，並且在化驗所內做；而測試儀器的成本和體積亦很難降低至家用水平。現時，PCR核酸測試儀器最廉宜也要10多萬元，高檔的甚至要100萬元。

CRISPR核酸測試可兩全其美

暫時來說，抗原快速測試和PCR核酸測試就好像魚與熊掌，不可兼得。不過，在可見將來，基於CRISPR（Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats）的嶄新核酸測試方案，將可同時具備兩者的優點。CRISPR的英文名直譯為「規律間隔成簇短回文重複序列」。這是指大多數細菌和古細菌中一種不斷進化適應的後天免疫防禦機制。劉鑫指出，基於CRISPR設計的嶄新核酸測試儀器，準確率可和PCR核酸測試儀器同級，也可以在感染細菌或病毒者尚未出現病徵時就檢測到。但CRISPR核酸測試只需10至20分鐘，測試儀器亦只需維持在攝氏37度至42度的常溫，體積細小輕巧。另一方面，其成本和操作則類似抗原快速測試。可以說，CRISPR核酸測試就是將核酸測試科技微型化、普及化和家用化。

Orange Biotech：料每次只需50元

理論上，CRISPR核酸測試可支援任何體液，包括：鼻水、口水、尿液、血液。現時，該公司的研究方向是，若檢測感冒、一般肺炎、新冠肺炎、呼吸道合胞病毒（RSV）等，會使用鼻水或口水。若檢測各種性病，或者作為前列腺癌、膀胱癌的早期篩查，則使用尿液。

該公司去年已研發出一套低成本和便攜式的家用CRISPR核酸測試系統的原型，包括可重用讀取設備及一次式的微流體晶片（即「試劑盒」）。雖然比較粗糙，但已驗證了這個方案的可行性。在前海管理局主辦、前海服務集團及香港青年協會承辦的「前海粵港澳台青年創新創業大賽」（香港賽區）中，該公司就獲得初創團隊組的金獎。

該公司計劃，當取得醫療器械認證之後，將會大量生產，主力開拓家用市場。估計屆時讀取設備和每片微流體晶片的零售價同樣大約是50元。劉鑫解釋，可重用讀取設備其實只是迷你熒光探測儀，所以生產成本不高。再者，該公司的策略是，不在讀取設備上賺錢，只靠微流體晶片（耗材）來賺錢。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

偕兩女兒親友郊遊 疑時值潮漲 內地婦石澳拍照遭浪捲 弟施救同亡
偕兩女兒親友郊遊 疑時值潮漲 內地婦石澳拍照遭浪捲 弟施救同亡
小紅書推介打卡點 石滑浪急拾貝危險
小紅書推介打卡點 石滑浪急拾貝危險
林正財籲學校供學生每日一小時運動 「不排除監管」
林正財籲學校供學生每日一小時運動 「不排除監管」
由音樂到人生 Beatbox展SEN童潛能 歌手全職授課見證轉變 冀伙專家結合言語治療
由音樂到人生 Beatbox展SEN童潛能 歌手全職授課見證轉變 冀伙專家結合言語治療
為出歌戶口曾剩數百 盼傳自閉兒心聲消歧見
為出歌戶口曾剩數百 盼傳自閉兒心聲消歧見
源起廿蚊眾籌 20年助66人來港 明德：見證病童長大「神奇成就」
源起廿蚊眾籌 20年助66人來港 明德：見證病童長大「神奇成就」
政府谷生育下 料新生數字仍難大升
政府谷生育下 料新生數字仍難大升
環境局澄清 指定袋非牟利可派
環境局澄清 指定袋非牟利可派
研AI監視生產 學者藉香港製造攻全球 中大任教廿年成果 高清影像辨識產品質素
研AI監視生產 學者藉香港製造攻全球 中大任教廿年成果 高清影像辨識產品質素
學者變企業家 冀建百年品牌
學者變企業家 冀建百年品牌
聯想：企業數碼轉型 長遠更符成本效益
聯想：企業數碼轉型 長遠更符成本效益
的士疑衝燈遭城巴攔腰撞 兩乘客傷重不治
的士疑衝燈遭城巴攔腰撞 兩乘客傷重不治
磁石隔機偷公仔 水警被捕 3店下手 身檢9隻
磁石隔機偷公仔 水警被捕 3店下手 身檢9隻
江欣燕獨立屋第五度遭爆竊 失16萬財物
江欣燕獨立屋第五度遭爆竊 失16萬財物
業主登門收租 揭夫婦燒炭亡
業主登門收租 揭夫婦燒炭亡
灣區熱搜：深圳空中的士25分鐘抵穗 一鍵預約 最遲飛前30分鐘可訂 收費每小時5.8萬
灣區熱搜：深圳空中的士25分鐘抵穗 一鍵預約 最遲飛前30分鐘可訂 收費每小時5.8萬
灣區熱搜：有空地即可起降 私人定製花樣多
灣區熱搜：有空地即可起降 私人定製花樣多
灣區熱搜：深圳撐低空經濟 「北京永遠不可能」
灣區熱搜：深圳撐低空經濟 「北京永遠不可能」
擬年底開始臨牀測試
擬年底開始臨牀測試
CRISPR研究炙手可熱
CRISPR研究炙手可熱
【Emily】七成學童唔想「被出現」父母網帖中
【Emily】七成學童唔想「被出現」父母網帖中
【Emily】臨飛達沃斯 陳茂波主禮中環共融跑ACCA活動
【Emily】臨飛達沃斯 陳茂波主禮中環共融跑ACCA活動
【Emily】協恩學生港鐵實習 怕醜女拾自信
【Emily】協恩學生港鐵實習 怕醜女拾自信
【Emily】陳日君92歲生日 教友網民紛祝福
【Emily】陳日君92歲生日 教友網民紛祝福
【Emily】劏房戶讚社區客廳 最愛洗衣機
【Emily】劏房戶讚社區客廳 最愛洗衣機
【Emily】現身院慶 沈祖堯笑稱「唔好問我嘢」
【Emily】現身院慶 沈祖堯笑稱「唔好問我嘢」