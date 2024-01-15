灣區熱搜：深圳撐低空經濟 「北京永遠不可能」

根據空域管理相關標準和行業慣例，一般3000米以下空域屬低空。實際上普通無人機飛行高度一般不超過120米，物流配送無人機約在300米，直升機高度約在300至1000米。整個低空經濟產業鏈包括上游的研發設計、原材料、零部件製造、集成，中游的導航、通訊、飛行控制、空域管理，下游的應用與服務，2022年中國低空經濟行業市場規模為2.5萬億元（人民幣，下同）。

全國無人機重鎮 各部門分工合作

深圳是大疆總部所在地，2022年全市無人機產值近750億元，佔全國七成，當中消費級無人機佔據全球70%市場份額。《條例》明確政府各部門都應支持低空經濟產業，工業和信息化部門負責研發及生產，交通運輸部門負責空域劃設、飛行監管，規劃和自然資源部門組織編製空域圖並共享數據，公安、生態環境、氣象等部門需推動低空飛行在警務活動、交通疏導、工程測繪、氣象監測等方面的應用，文化廣電旅遊及商務部門發展旅遊、表演、培訓及組織賽事等，教育部門亦要培養相關人才。深圳市工業和信息化局稱，現時正制訂「加快推動低空經濟高質量發展3年行動計劃」，爭取到2026年產業規模邁上更高台階。

深圳東部通航有限公司商務經理李龍飛表示，「過去很多地方不讓飛，以前只能『黑飛』，現在不需要了」。他去過上海、寧波、蘇州等地交流，對比之下感受到深圳政策力度最大，「這些在北京是不可能搞的」。除了深圳，廣州黃埔區亦十分支持低空經濟，亦是全球首款商用無人駕駛飛行器「億航」的總部所在地。上海、安徽合肥等早前亦分別出台政策，將低空經濟列入未來產業規劃。