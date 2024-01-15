灣區熱搜：有空地即可起降 私人定製花樣多

李龍飛透露，曾有籍貫梅州五華的商人想從深圳飛回家鄉，機務人員提前趕到當地，借用附近一間小學的操場，觀察周邊有沒有高壓線、天秤等危險物品，判斷風向，向機組通報情况，並建議適當的起降方向。提交路線申請後，民航局會判斷是否途經禁飛區，要求機組沿途向指定塔台報備，機組人員需「自控風險」。

大型企業設停機坪 審核謹慎

「公司定製」亦是東部通航業務之一，李龍飛舉例，華為有11處基地設有直升機停機坪，由該公司設計建造，最常飛的路線包括深圳坪山基地來往東莞松山湖，其他大型企業如比亞迪、美的等亦可供直升機起降，「這些企業非常謹慎，要求審核機長資歷、安全飛行小時數，還要知道我們公司的員工流失率，要求提供員工名單供他們抽查詢問」。

此外，不少大企業以直升機接待重要客戶，「前幾天有來自沙特的客戶，從機場下來接駁到大中華廣場，直接入住（同一幢樓內的）喜來登酒店，客戶非常滿意」。東部通航還有與保險公司合作，除提供緊急醫療轉運，亦為貴賓客戶提供空中觀光服務。

東部通航現時提供的空中觀光服務名為「見圳（普通話諧音見證）奇跡」，按每程包機收費，日航11,520元（人民幣，下同），夜航15,520元，可搭1至5人。全程飛行時間約15分鐘，距離約45公里，沿途經過世界之窗、歡樂海岸，飛越平安金融中心、深圳市民中心等地標。具體飛行時間可提前預約，「日航最早可以早上看日出，傍晚5時後的都算是夜航」。

另一熱門業務是求婚派對，李龍飛稱「每周六日基本都有」，基礎收費16,520元，機身上可貼上準新人姓名或是祝福語，費用還包括飛行觀光、喜來登雙人下午茶、鮮花及場地佈置等。

東部通航還提供科普課程，請機師向學童講解飛行知識。由於業務增長，公司正招募飛行學員，符合學歷、健康條件者經過理論培訓、上機實操，再通過考試後，可取得中國民航局頒發的民用航空器駕駛員執照，港澳及外籍人士亦可報讀。