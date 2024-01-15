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灣區熱搜：深圳空中的士25分鐘抵穗 一鍵預約 最遲飛前30分鐘可訂 收費每小時5.8萬

【明報專訊】從深圳南山去廣州珠江新城，怎樣最快？駕車可能要1小時40分，但「打飛的」只需25分鐘。深圳一款「空中的士」App最快將本月內上線，乘客可一鍵預約直升機來往深圳市內及廣州、珠海、惠州、佛山等地，亦可飛往香港及澳門。直升機公司除接載商務客外，還提供空中遊覽、求婚、派對、親子科普等多種服務。

明報記者 林迎

多點可起降 另設遊覽求婚科普服務

「我們每天都有飛行任務。深圳市內的話，最遲提前30分鐘預約就可以飛。」深圳東部通航有限公司商務經理李龍飛對本報說，公司基地位於鹽田，深圳很多高樓、企業設有停機坪，例如福田區的大中華國際交易廣場、龍崗區的星河雙子塔，以及剛於2023年11月28日啟用的南山區聯想後海中心等，而廣州的起降點則包括天河區的越秀金融大廈、海心沙等。

李龍飛說，只要有客戶提出需求，公司就立即向運控部門和空管局報備，包括飛機註冊號、機組人員姓名和路線安排，只要不擾民、沒經過禁飛區、沒與空軍航線重疊，空管部門就會批准。「每年的中高考不能飛，颱風前不能飛，天氣差、能見度低的時候不能飛，即使預約了也要取消。」李還稱，深圳機場附近和大亞灣核電站5公里範圍內屬禁飛區，都是為了保障安全。

南山去珠江新城 空路快陸路75分鐘

他舉例，深圳南山聯想後海中心至廣州越秀金融大廈是一條常態化飛行線路，有企業高層經常來往兩地開會，這段路程駕車要1小時40分鐘，但直升機只要20分鐘。他說，商務客非常在意飛行時間，觀光客則無所謂，「如果你說飛15分鐘，結果因為空管原因飛了25分鐘，他可能還覺得多看了一點。但商務客就可能不高興了」。直升機優勢在應急救援、醫療轉送及海島通勤方面更加顯著，「我們在珠海長琴島建了一個停機坪，從南山飛過去只要15分鐘，但如果按傳統方法坐船再坐車，不堵車也要5小時，堵車就要6小時」。

收費方面，以常用的空客H135機型計，每小時收費5.8萬元（人民幣，下同），包括航線費、調機費及保障費用。除按實際乘搭時間收費，還需以半價收取調機里程，例如直升機從鹽田基地起飛，15分鐘飛到聯想中心，再15分鐘飛到珠海，然後25分鐘空機返回鹽田基地，那麼就收取15分鐘的「全價」即1.45萬，40分鐘的「半價」即1.93萬，共3.38萬元。

設深港機場航線 擬伙國泰做「駁機」

2019年，東部通航開通深圳寶安機場至香港機場或信德中心的跨境航線，為內地首家經營直升機跨境航線的公司，後再開通前往澳門機場或外港碼頭航線。李龍飛稱，港澳之間的直升機服務多年來非常成熟，但若要來往深港之間，機組和乘客必須先在深圳機場辦理出入境手續，若一個南山區的客戶想飛到香港，還要先到寶安過關，仍然不太方便。此外，跨境航線因涉及香港、澳門空域，需要提前3天預約報備，目前每程包機收費為6.88萬元，可搭5至6名乘客，「坐一個人也是這個價」。

「未來我們計劃與國泰航空合作，在蛇口郵輪母港設立基地，客戶乘搭國泰班機抵達香港機場，我們負責空中接駁。」李龍飛稱，東部通航在深圳亦有與航空公司合作提供聯程接駁，例如客戶從北京飛到深圳，落地後轉搭直升機，既可包機亦可「拼機」，希望未來開通此項跨境業務。

相關字詞﹕空中的士 深圳 大灣區

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