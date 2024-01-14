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盧寵茂稱急症加價「有千百個理由」 打擊濫用 前線：安全網倘不補足 效用暫時

【明報專訊】政府提出檢討公院急症室收費，按分流緊急程度「可加可減」，以打擊濫用。醫衛局長盧寵茂昨表示，當局「有千百個理由」調整收費，並形容急症醫生被非緊急的病人佔據時間是「對佢哋（急症醫護）專業性係好大嘅打擊」，強調急症室應集中資源服務緊急的病人。有急症室醫生指急症室的定位是「安全網」，強調除非有其他服務如增加門診去補足急症室「保護網」的功能，否則急症室加價只能暫時減少非緊急病人看急症室。

稱資源配置是「全盤棋」

濫用打擊醫護專業性

盧寵茂昨在商台節目《政經星期六》批評有人「提出幾個理由就話唔好討論」急症室加價，強調醫療資源配置是「全盤棋」，應理性討論。他又說，急症室是一個專科，是為照顧危殆及危急的病人，分配好醫療資源亦牽涉到未來的病人福祉，並提及有年輕醫生為積累處理急症的經驗而調去急症室，結果「六成嘅病人係整親手指、擦傷、少少發燒」，打擊醫護專業性。

強調非因財赤

指醫療預算不斷升

盧亦回應關於政府因財赤而研究公院急症室加價的言論，強調當局在公營醫療服務方面的投入不斷上升，包括2023/24年度投入逾200億元發展基層醫療健康服務，又說急症室一向「來者不拒」，毋須預約且名額不限，導致濫用。

醫管局行政總裁高拔陞昨日接受電視節目訪問時表示，急症室收費水平過低，無法提供誘因吸引市民使用基層醫療，且急症室180元收費涵蓋化驗和檢查等服務，不認為輕微調高收費會減少病人去急症求診。

一名公院急症科醫生說，現時政府大力推行基層醫療，而專科醫生在急症室處理非緊急個案可積累基層醫療經驗，又指急症室的定位是「安全網」。他續稱 ，現時普通科門診籌數少，晚上10時便停止收症，強調除非有其他服務補足急症室「保護網」的功能，否則加價只能暫時減少非緊急病人看急症室。

指病人未必懂分辨是否緊急

彭鴻昌倡先分流後收費

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，當局應從一般市民的角度去理解第四、五類病人使用急症室的原因，指不少病人不知如何分辨自身情况，導致不恰當使用。他指當局可調整現時急症室的收症模式，先分流後收費，向病人提供初步分流結果，讓病人了解自己是否屬緊急，再決定是否使用急症室服務。

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