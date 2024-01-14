油尖旺專員否認地區小特首 料議員配合宣傳23條

稱23條暫時非議題

政府擬今年內完成23條立法，被問區議會將如何配合，余稱目前油尖旺區指明區議員收集意見的議題，包括垃圾徵費及「三無大廈」管理，23條立法暫時不是區議會要處理的議題，惟相信議員一定會支持立法工作。他補充，政府當有全港性、重要的措施時，區議會亦會宣傳及推廣，若政府就23條立法主動要求區議員幫手，他相信大家會配合。

18區區議會今年恢復授權票，包括油尖旺區，余健強稱制度僅為需要時使用。他稱，過去因有個別議題較難取得共識才需投票，他相信新一屆區議會較務實，易於討論，需否投票要再觀察。

新一屆區議會的首要工作之一是構思振興地區經濟的活動，當中不少地區舉辦市集，被質疑活動大同小異，余稱，「提振經濟（活動）通常看來都差不多」，但認為各區活動其實各有地區特色。