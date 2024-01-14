義工起家 量血壓建立感情 施彬彬：幫助居民得到滿足感

或與黨友設聯合辦事處

作為新丁區議員，施彬彬上任首要面對的是履職監察指引的各項新規定，當中包括上任的3個月內需成立最少一個地區辦事處。從地區直選晉身議會的施彬彬表示，有計劃與地區委員會界別及委任區議員開設聯合辦事處，亦樂意與其他黨的區議員有各方面的合作，但「（聯合辦事處）實行起來，可能都是與自己黨比較方便」。

施彬彬的選區是將軍澳南，區內逾17萬住私人屋苑、公屋、居屋等，被問到未來如何安排區內服務，她說每個小區設辦事處是最理想，惟資源有限只能盡量覆蓋。部分地方如私人屋苑較難開設議辦，會設置流動辦事處，並同時開設網上辦公室，盡量協助居民。

朋友邀做義工 踏從政路

施自稱本對政治沒有概念，踏上從政之路緣於2018年大學剛畢業，朋友邀請參加義工，從而接觸並加入民建聯。她說幫助居民的過程中得到滿足感，由最初的量血壓開始，逐漸和居民建立感情。她又說自己是「比較八卦和多管閒事的人」，路過遇到有事情發生，也會想過去看看發生什麼事、是否可以幫上忙，「一路做下來，機緣巧合下便參選了」。

她受訪時仍未正式上任區議員，但她評估日常的工作與過去一樣，惟希望可與政府更好地合作解決當區居民的問題。她舉例，當區缺乏公營街市，居民要跨區買餸，價格亦較貴，希望在任內可爭取在區內設立公營街市。她亦關注當區的交通問題，她說該區居民依賴鐵路，雖將藍隧道的落成有助分流，但巴士路線的規劃並不完善，日後會仔細研究路線，尋找改善空間。

明報記者 劉思昆

（新任區議員系列．完）