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女長毛爭智障者福利 3人遊行 5警開路緊隨

【明報專訊】社運人士「女長毛」雷玉蓮昨午與兩人於油尖旺遊行，要求政府在下月財政預算案增加智障人士院舍宿位。遊行歷時約2小時，全程有4至5名便衣警員開路和緊隨，並拍照記錄。遊行結束後三人被警員查閱身分證後自行離去。雷玉蓮稱，前日有知會警方遊行計劃，未遭反對，僅獲建議把玻璃碗道具改為膠碗。她認為建議合理，對沿途未受任何阻攔感到驚喜。

本報向警方查詢，是否有接獲有關遊行申請，會如何跟進，警方回應稱，旺角警區及油尖警區未有接獲有關申請。本報翻查《公安條例》，不超過30人的遊行毋需向警方作意向通知。

雷玉蓮昨與社民連前秘書長符偉樂及本土派人士梁金成，下午3時由旺角朗豪坊起步，沿彌敦道遊行至尖沙嘴半島酒店再折返。三人手持狗公仔、膠碗及匙羹，代表智障者未能自理生活，並展示「照顧都成悲劇 立即增加宿位」、「無嘢食」、「餓死」及「凍死」等標語，雷全程使用擴音器高叫「智障人士慘慘慘」、「立即增加宿位」等口號，最後在朗豪坊門外躺約5分鐘，結束示威。

前日知會警方遊行人數路線

雷表示，智障人士宿位不足，令他們或因缺乏照顧面臨死亡。她說，曾探訪不少輪候宿位者，舉例有一名30多歲智障者在父母雙亡後，需要不斷出入醫院以獲得照顧，形容是社會悲劇。她認為，公營宿位數目需增加至目前智障者總數的一半、即約4.5萬個，以支援有需要者及減輕照顧者負擔。

雷玉蓮形容今次遊行過程順暢，又稱前日有知會警方遊行路線、人數和道具等，僅被建議以膠碗代替易碎玻璃碗為道具。她說，「如果警方的建議合理，我們會接受。」被問到曾否憂慮遊行未能完成或被捕，雷稱，是次訴求「中立」，但仍感擔心。她稱是次是《港區國安法》實施後，首次獲准完成整個遊行。翻查資料，她去年勞動節在旺角獨自咬苦瓜默站及慢行，以「行為藝術」訴說工人苦况。

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