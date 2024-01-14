地皮研拆細售 地建會料吸引力增 甯漢豪：不因淡市停造地 續推北都交椅洲

地建會倡全面撤辣

地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅回應查詢稱，相信將大地皮拆細有助政府賣地，尤其對持有不多地皮的中小型發展商，細地皮更具吸引力，以往市道差時亦用過同樣方法，亦見有效。他認同政府推進北都和交椅洲以增加土地供應，惟需待經濟復蘇才會有人願意買地起樓。梁志堅重申，商會建議政府全面「撤辣」。

甯漢豪昨在港台《星期六問責》稱，過往經驗顯示，經濟欠佳時發展商對小面積地皮較有興趣，故當局會研究在賣地表中將部分大面積地皮割細推售；另在東涌、古洞北及粉嶺北等新發展區地皮的賣地條款中，會更清晰列明如基建啟用時間等資料，讓發展商有更好預算。

就政府今季停推住宅地，甯漢豪表示，今季已是本財政年度最後一季，本年度私樓土地可興建約1.1萬伙，接近1.2萬伙的年度供應目標，加上過去數年曾有伙數超標，以5年平均計算，私人住宅數目已超出目標，今季有條件暫停推出住宅用地，也不代表以後都不會出售。

甯料未來平均年建1.9萬伙

她預計，未來5年每年平均有1.9萬伙私人住宅單位建成，數字不比過往低，不擔心影響房屋供應目標。

有意見認為政府庫房緊絀，應暫緩北都和交椅洲兩個大型發展項目。甯漢豪回應稱，香港需土地支持產業發展，有決心推進兩個項目；而兩者本身步速不同，現時北都已進入工程階段，但交椅洲仍未進此階段，而首數年屬填海工程，資金和人力需求未達高峰，相信只要規劃好可處理到。她又說，財政司長帶領的「大型發展項目融資委員會」將討論有關融資問題。

政府早前建議降低樓齡50年或以上私人樓宇的強拍門檻，甯稱不排除目前經濟環境會影響重建步伐，但政府仍需訂立政策框架，交由市場決定是否落實。

不與發展商無了期商換地 已留錢

至於古洞北及粉嶺北有6幅地因補地價問題未完成原址換地，當局最遲4月中收回約109公頃土地，甯漢豪稱政府不會與發展商無了期討論，但已預留所需資金。她不同意坊間指政府出價不貼市，認為是關乎政府與發展商雙方。