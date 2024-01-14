特殊教育生參與共融健球 體驗團隊樂趣

「咁多人一齊玩開心啲」

陶煉參加了兒童共融慈善機構「親切」舉行的香港共融健球盃，與就讀香港耀能協會高福耀紀念學校的同學及羅兵咸永道會計師事務所企業義工一同組隊，為了今次比賽，陶煉共參與3次賽前練習。他說除了從香港健球總會教練身上學到健球技巧，亦感受到義工哥哥姐姐的友善，例如發生碰撞，會主動關心他手指有無受傷或痛楚，大家有講有笑，失分都不會發脾氣。陶煉說平時較難接觸健球，因需較大型場地及體積巨大的充氣健球，「好少認識到咁多人一齊玩，開心啲」。

學校體育科蘇老師說，希望學生多接觸各樣運動，找到自己的興趣和目標，有肢體障礙的學生亦可藉運動增強自信，與其他伙伴交流，擴闊眼界。

義工隊友：互相補位 同為目標努力

毛稼傑是陶煉同組隊友兼師兄，就讀中二，同是首次接觸健球運動。稼傑患罕見遺傳病愛伯特氏症，智力正常，惟外貌與他人不一樣，手指天生較短和粗。寡言的他說身體狀况不影響參與健球運動，托波擊球都無難度。雖然稼傑口裏說是應母親及學校要求參加，但同組義工Perry說稼傑每次練習都很投入，從不缺席。Perry說以往雖曾接觸過特殊需要兒童，但與他們一同參賽則是首次，健球講求團隊合作，4名隊員都要一起接球，要了解對方長短處，互相補位。

Perry認為透過運動競技，大家有共同目標，一起完成任務，過程中不會特別在意對方有何特殊之處，大家都是隊友，一起為目標努力。

「親切」將於周六在灣仔修頓場館舉行第四屆香港共融健球盃，40名智力或肢體障礙學生將聯同40名主流企業義工，組成6隊參賽，公衆可免費入場觀賞。

周六共融盃40特殊生落場

親切總監盧美寶稱，共融健球除讓特殊需要學生有機會與他人接觸，亦提供一個機會讓主流人士真實認識他們，扭轉特殊學生一定要人特別照顧的固有想法。盧認為健球十分適合於共融活動，除因賽例簡單易學，不用鑽研動作技巧，最重要是不能單靠「自己叻」，每人都要參與，從中享受過程及進步。

明報記者 楊佩珊