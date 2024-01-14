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去年客量疫前55% 旅發局：不追數字 稱與高峰比較不實際 要平衡港人及旅客體驗

【明報專訊】本港與內地去年2月起全面通關，旅發局昨公布去年全年訪港旅客初步約3400萬人次，其中上月初步訪港旅客近400萬。旅發局總幹事程鼎一稱，去年整體旅客超預期，與疫前2017及2018年平均水平相比恢復約55%，單計12月回復65%。程說今年旅客量預測仍需研究，會實事求是；又稱與疫前2018年6500萬人次高峰比較不實際，認為不應追求數字，要平衡本港市民感受及旅客體驗。旅議會表示，業界前線人手仍未及疫前一半，落後旅客增長速度，加上受運力所限，料今年旅客人次仍未能完全恢復疫前水平。

去年3400萬人次 會展客復蘇最快

旅發局昨公布，內地旅客去年續為最大訪港客市場，佔整體78%，五一黃金周、暑假和十一黃金周訪港旅客數字理想。程鼎一昨在商台節目《政經星期六》稱，去年全年訪港客達約3400萬人次，超過預期的3000萬，當中東南亞旅客於去年第四季回復至疫前九成，菲律賓及泰國客量更超越疫前數字，達116%及106%。會議及展覽旅遊客量去年第四季已恢復疫前約七成，屬復蘇最快客群。

被問到今年客量預測，程說仍需研究；又稱回想疫前2018年6500萬人次高峰，當中上千萬是水貨客，旅客體驗不好，甚至港人也感不自在和不舒服，認為要平衡港人和旅客體驗，不應只追求數字。早前有指內地客因本港酒店房價貴而不留港過夜，程認為非房價問題，而是前線不夠人，9萬多間酒店房供應未完全開放，相信可慢慢改善。他補充，疫前過夜旅客佔整體約45%，去年第四季保持約五成，平均留港3.6晚，較疫前更長。他承認基數較以往少，但認為仍能反映本港尚有很多過夜客。

旅議會：運力人力不足 今年客量難全復

旅議會總幹事楊淑芬表示，旅客數字受航空運力及人手影響，觀乎現時業界人手仍未及疫前一半，近日國泰因機師人手不足取消航班，運力能否在年底前完全恢復成疑，相信今年旅客人次仍未能恢復疫前水平，同意程鼎一稱未來業界不應「追人頭」，要靠提供良好體驗令旅客長時間留港消費。

楊說，人手不足難短時間解決，得悉有業界缺人下連老闆也親自「落場」處理報價等文職工作，雖有輸入外勞計劃，但中小企未必能承擔住宿等成本。旅遊界立法會議員姚柏良亦說對今年旅客量「未敢太樂觀」，但估計至少可升至4000萬至5000萬，即疫前約六七成。

有酒店年內流失25%人手 考慮輸勞

美麗華集團旗下有兩間酒店，其首席營運總裁陳宗彝稱請人難，尤其酒店業需年輕人手，即使工資條件不算低，但因整體就業市場改變、年輕人抗拒假日上班，以其酒店為例，年內流失率達25%，集團前年已參加中年再就業培訓計劃補足人手，惟培訓後僅四成留下工作，會考慮輸入外勞。

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