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港聞二

視障領跑失明 牽繩同步揮汗

【明報專訊】中度弱視的何灝源10年前熱中跑步，曾被領跑，「完全心無掛慮咁放開對腳去跑，係一個開心體驗」。闊別跑道多年，下周日（21日）他將伙拍全失明好友蔡樂詩參加渣打馬拉松。灝源左眼近乎失明，右眼遠視1600度，自知視力有限，未有信心充當拍檔的「好眼睛」，不過經練習及磨合後，二人無論步速及合拍度已明顯進步，同樣志在參與，透過繫着彼此的手繩感受步伐，享受過程，「我相信我哋唔使放開雙腳追成績」。

香港失明人協進會獲中國香港田徑總會邀請，參與2024年馬拉松慈善計劃，11名視障跑手與領跑員下周日將合共跑超過280公里為協進會籌款，以支援視障者服務。

面對急停怕同受傷 信拍檔視力可應付

灝源和樂詩將出戰10公里賽。二人月初在斧山道運動場練習，在指導下先熱身，灝源坐地傾前身體，筋骨略顯生硬，身旁的樂詩亦聽從指示完成動作，其間曾失平衡。熱身後他們即進入狀態，以顏色鮮艷的繩繫着彼此手腕，灝源在左、樂詩在右，以幾乎相同步速在跑道奔跑。灝源邊跑邊指示，遇阻礙時高呼「靠左一線」或「靠右一線」，提示樂詩切換方向，其間又着她「擺手」維持正確跑姿。眼睛只感受到光暗的樂詩說，如被健全者領跑，「其實避過咗就唔係好覺，但因為（灝源）視力有限制，未必知道左邊或右邊有位攝，可能避嘅時候會急啲」。面對急停，樂詩坦言有點害怕，主要怕自己與拍檔受傷，但同時亦相信灝源的視力足夠應付，自己跑步時亦會細聽周邊人腳步，「大概都可以感受到會唔會同其他跑手好接近」。

灝源自知視力不及健全者，「我左邊幾乎睇唔到，平時出街好多時有人夾硬要攝半個身位埋嚟，我都被撞到應一應」，但過往被領跑的經歷令他好奇，故想嘗試。他說擔任領跑員比跑手更具挑戰，「跑手只要專心創造時間就得」，但領跑員要引領跑手安全和順利前進，背負更多責任。雖然一度擔心視力影響領跑，但他仍想「膽粗粗」一試，領跑時會比平日步行更專注，盡量站近左邊以彌補左眼缺陷，以視力較好的右眼觀察四周，「我覺得都係另外一種學習」。兩人起初練跑時，因「摸底」而減慢跑速，但練習時透過領跑繩的擺動感受對方，慢慢調整步幅。

藉領跑繩擺動感受對方 調整步幅

樂詩及灝源同為香港失明人協進會會員，相識至少7年，起初只知對方有跑步習慣，其後二人參與狗仔聚會，變得熟絡，不時聚餐，逐漸建立默契與信任，樂詩放心在跑道上跟上灝源步伐，她嘀咕一句：「唔係朋友，點信得過呀。」身為好友，總喜歡打打鬧鬧，灝源透露兩人離開跑會後甚少跑步，「（今次）難得有個理由再跑番步」，他又開了對方一個玩笑，「我好擔心撞死個拍檔」，伴隨一陣哈哈笑。樂詩對灝源的玩笑似乎已習以為常，大聲回應道：「未驚過，未死過，試下囉，始終都幾特別。」

安全首要 目標75分鐘內完成10公里

兩人闊別跑道多年，異口同聲說體力不復當年，「條氣短咗，容易攰咗」，但仍享受跑步樂趣。樂詩解釋：「因為你平時行街，太急太快撞到人又會畀人話，但你喺運動場上就大家都享受個速度感。」兩人對是次賽事成績未敢抱太大期望，強調安全是首要，目標在75分鐘內完成10公里。

明報記者 杜沛妍

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