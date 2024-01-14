療程折磨「變廢人」 重穿跑鞋再出發 癌症康復少女戰渣馬：唔會廢落去

癌症患者在治療過程中，身體往往留下永不磨滅的後遺症，體力亦大不如前。18歲的小幸以前是學校田徑隊員，校內校外比賽獲獎無數，但2021年9月一個早上，她一起牀便嘔「黃膽水」和胃酸，輾轉發現患上生殖細胞惡性腫瘤，半年間接受4次化療、21次電療。莫說參加跑步比賽，小幸說康復後終日「只想攤喺度」，但正因為自覺如「廢人」，她開始重拾跑步，今年首戰渣馬，目標只有一個：「希望跑得完10公里。」

明報記者 馮樂琳

小幸在訪問期間，不止一次形容大病初癒的自己如「廢人」，「好廢，乜都做唔到」。

患病前，小幸除跑步以外，每星期會在家做最少3至4次心肺運動、腿部訓練運動。患病後，病徵包括尿崩、沒有口水分泌等，生活大受影響，縱使完成治療，後遺症卻一直伴隨，需定時服尿崩藥，否則小幸形容是「要瘋狂小便」，控制得不好，更會導致腦抽筋。

治療後體重34公斤 走幾步路已喘氣

治療亦令小幸身體變得虛弱，體重僅34公斤的她，走幾步路已喘氣、很累，「行5至10分鐘，就好想番屋企攤喺度」，媽媽想小幸多走動，反而引發母女間的衝突。其實小幸並非想放棄，她康復後一直想重拾昔日的體力，不想成為自己心目中的「廢人」，就從以往擅長的跑步重新出發，不論時間、不論距離，「唔會畀自己『廢』落去」。

數月前小幸加入兒童癌病基金的「同行跑步隊」，連她共有7名跑手，與青協的普通跑手一同接受正式訓練，備戰今年渣馬10公里賽事。

小幸不諱言練跑很辛苦，但每星期一課的練習，見到自己一點一點的進步，由斷斷續續跑15分鐘已跑不下去，至最近可跑足40分鐘，已叫很多都市人自愧不如，小幸都掩不住興奮，「跑完好有成就感！」

參與訓練 斷續跑15分鐘變跑足40分鐘

小幸說，能堅持跑下去與隊友都有關。以往跑得辛苦，小幸說自會想停下休息，但一隊人練跑時，在後方看着前方的隊友，總有「他不停，我都不會停」的念頭，雙腿自會繼續向前跑。

跑步隊另一成員是16歲的永豐，他兩歲時確診血癌後，斷續進出醫院治療數年後康復，但經歷過數不盡的化療、電療和手術，身體受到嚴重破壞，除了定期覆診和身體檢查，亦要每3周打一次荷爾蒙針，而每次打針前，身體都特別累。

血癌康復者抱「捱下去」意志 目標完賽

不過，永豐一如很多男孩般喜歡運動，特別是踢波，雖然他一度猶豫應否加入跑步隊，怕體力應付不來，但從未參加大型跑步比賽的他想體驗馬拉松氣氛，更希望挑戰自己，「平時踢波可以停吓，跑步唔可以，要捱埋佢」。永豐說跑渣馬覺得累時，亦會抱住「捱下去」的意志，以完成比賽為目標。

隊友：盼與康復者一同衝線

至於透過青協加入跑步隊的普通跑手Ice，曾參加10公里、半馬比賽，她原打算要帶領癌症康復者跑步，但開始練跑後發現，雖然康復者的體力較差，也許跑得慢一點，但「無話邊個帶住邊個」，跑過各自的身旁都會互相加油、互相支持，而Ice的比賽目標就是希望與計劃的康復者一同衝過終點線。