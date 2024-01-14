33種米港復育 絲苗現變種 吃時帶甜產量較高 團隊徵名

較傳統品種倒伏機率大減

「大地予我」本地稻米紀錄計劃團隊從菲律賓國際稻米研究所和美國種子庫取得33個本地稻米品種的種子，包括絲苗、老鼠牙、花腰仔、金包銀等，並在大埔林村龍丫排一塊重新開發、曾丟荒數十年的米田多次繁殖和培育。團隊會在每次收成時篩選出較健康和強壯的種子，再種下一組稻米。

團隊成員、「種植香港」農場經理袁易天說，33個品種全部成功復育，認為仍適合在香港種植，然而目前試驗的米田氣候條件較差，相信若在元朗等較佳地方種植，表現或更好。

復育「絲苗」期間，團隊發現其後代出現變異，2021年早茬有一株絲苗的米粒變大，穀殼變白、同年晚茬發現它出現較遲開花的特徵、翌年晚茬再發現矮化植株。紀錄主任王韶昀說，變異絲苗的植株矮、分蘖多，比傳統品種倒伏機率大減，產量亦較高；米粒口感則接近現代米，沒部分傳統本地種旱身，煮時有微香，吃時帶甜。

為傳統米繼續留種 歡迎農夫索種子

對於品種變異原因，王韶昀推測或因絲苗於試驗米田栽培時與別株植物自然雜交，亦可能與當年收集種子前已出現雜交，所以經他們培養幾代後，有部分隱性特徵開始顯露。團隊現於社交平台為新米種徵名字，稍後會公布結果。貼文中亦提及，變異品種的特徵受農夫歡迎，並可穩定地留至下一代，形容是「可遇不可求」。

為讓傳統稻米品種繼續留種，團隊表示歡迎農夫向他們索取種子。計劃經理方韻芝說，工作時發現關於本地稻米的歷史記載不多，但相信只要有人繼續留種，稻米亦有繁衍和壯大機會。袁易天補充，團隊正蒐集本地稻米的特性、在早晚茬或不同天氣下表現差異的資料，期望未來可以整合成資料庫。

明報記者

（城市保育）