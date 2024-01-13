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港聞

港聞二

工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持

【明報專訊】首次參選的彭熠銘在今屆青衣區直選中勝出，其所屬的工聯會在葵青3個選區均取得議席。彭熠銘稱，2019年與身邊朋友意見相左，甚至反目，被問到應如何修補反修例運動留下的社會撕裂，他說會專注現時的工作，拿出成果說服市民，爭取他們的支持，「用行動告訴他們，我們是站在政府這一邊，（但）我們有決心改善好社區」。

今屆區選改制後，不少民主派支持者對選舉感到灰心，彭熠銘稱無法控制他們的想法，但認為區議會制度及角色大為轉變，外界難免會比較上屆及現屆的區議員，但他不認同改制會影響區議會發聲的力度。

首次擔任區議員，彭熠銘說不了解以往區議會的運作，但認為作為區議員，以居民利益優先的原則不會變，「我們用這個牌頭（區議員）去幫他（居民）問的話 ，政府部門會着緊一點 」。

區會主席可介入個案解難

雖認為區議員發聲較市民反映意見有力，彭熠銘卻說有個案令他深感氣餒。他曾遇過一名租置屋邨的低層住戶，因樓上住戶在渠道棄置垃圾導致廁渠阻塞，令糞水倒灌，輾轉間都找不到源頭，最後即使出動立法會議員跟進亦不果。「區議會並不是燈神，不是有什麼問題找它（就能解決），（處理個案時）我們都要自行找其他相關部門」，他認為新制下的區議會倘聯絡各部門協調有困難，亦有區議會主席可介入，令事件順利解決。

冀推動無障礙設施加快落成

作為新晉區議員，彭熠銘期許在4年任期內，可推動更多地區建設加快落成，特別是無障礙設施，他舉例，青衣漁民新村有一條無障礙斜道，為民青局長、時任立法會議員麥美娟跟進了10年的項目，斜道現在才剛剛開始興建，他稱不希望日後每件事都要跟進這麼久，才可見成果。

社區工作沒朋友 工時長難招人手

31歲的彭熠銘被問到年輕一輩會否因對新制不滿，而對投身地區服務卻步，他表示開街站時觀察到，有中學生上前表示支持，但他未了解到新一代會否有意從事地區服務，又說投入地區服務需要有很多考慮，「為什麼社區工作沒有朋友呢？不是說這份工作針對哪些人，或者畀人（的）觀感不好，而是工作時間比我想像中多太多了」，而正在籌備開設辦事處的他亦說，招聘人手營運地區服務有難度，至訪問當日仍在面試應徵者。

明報記者 劉思昆

（新任區議員系列．六）

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