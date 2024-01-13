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港聞

港聞二

青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚

【明報專訊】青年涉2022年於大廈外牆噴上「斷頭台清算黑警」、「人類有權不打疫苗」等字句，被警方國安處調查拘捕，昨於觀塘裁判法院承認3項刑事毁壞罪。署理主任裁判官劉綺雲表示，被告塗鴉字眼有一定嚴重程度，保留即時判監的可能。被告須還押至本月26日判刑，以待索取勞教中心報告和背景報告。

案件主管隸屬國安處

被告林健（22歲）承認於2022年4月10至15日期間，在觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈外、深水埗福華街捷德樓外，以及旺角西洋菜南街鴻添大樓外，無合法辯解而損壞該處外牆。控罪書顯示，案件主管隸屬警方國安處。

辯方求情稱，被告原本修讀毅進文憑課程，2022年7月被捕後沒有工作，他從小患上讀寫障礙，在愚蠢和心智未成熟下犯案。辯方稱被告明白案情嚴重，冀法庭索取社會服務令報告始判刑。

官認同有悔意 待索勞教報告

控方透露，被告初犯無案底，申請法庭頒下賠償令，被告須賠償6000元維修費予涉事大廈的業主立案法團。被告支付賠償款項後，劉官表示他有一定悔意，但稱本案的塗鴉字眼性質嚴重，法庭保留所有判刑選項，包括即時監禁。

案情指被告2022年4月在涉事大廈噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」和「人類有權不打疫苗」字句。同年7月，警方拘捕被告和另一女子，在女子的手機發現被告噴油漆的照片。

被告在警誡下承認犯案，警方根據手機照片的定位資料找到案發日期。

【案件編號：KTCC 66/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 刑事損壞罪 塗鴉 警方國安處

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