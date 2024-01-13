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港聞

港聞二

教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小

【明報專訊】本地學生人口萎縮，教育局近年安排部分官校合併，盼起牽頭作用，供其他辦學團體參考。教育局昨舉行傳媒午宴，常任秘書長李美嫦稱局方未再計劃官校合併。被問合併官校的牽頭作用是否有限，她強調「我們不是為合併而合併」，一直密切留意不同數據；副局長施俊輝稱，局方一直與不同辦學團體討論合併學校事宜。

稱第二層應急機制反應一般

李美嫦說，全港現有65間官校，小學佔34間，中學31間，局方過往曾安排個別官校合併，包括灣仔區的北角官立小學（雲景道）與東區的北角官立小學合併；南區的香島道官立小學將逐步停辦，解釋因東區及南區的學生人口跌勢較大，局方亦正密切留意其他區的學生人數。她又稱，局方希望每區保留至少一間官小，但離島區則未有官小；局方過去曾與明愛溝通，有份促成明愛胡振中中學及明愛華德中書院合併，又指做法有助改善收生。施俊輝稱，局方一直與不同辦團討論合併學校事宜。

另外，政府上月推出3層應急機制，為期兩個月，包括識別及支援高自殺風險學生，首個月接獲30宗校長轉介。被問如何評價機制首個月成效，李美嫦說需轉介的個案通常較嚴重，「我們看法是做得一個得一個。30多個（人），如救回他們性命或及早轉介，其實都值得」；又指出第二層機制下，局方會幫助個案轉介至社署統籌的「校外支援網絡隊伍」，但學校反應一般，局方會了解原因。她未明言會否延長機制。

大學學費未加過 稱會檢視

財政司長陳茂波下月將公布新一份《財政預算案》。政府面對財赤，陳日前稱會檢討部分政府公共服務的收費水平。本港8間資助大學的資助學士課程，一年學費4.21萬元，維持1997至1998年度的水平。昨被問有否調整空間，教育局長蔡若蓮同意大學學費多年沒加價，當局會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，又稱未來培育社會人才時，要顧及社會責任，加費時會考慮不同階層的負擔能力等，局方會告知教資會調整大學學費的相關原則。

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