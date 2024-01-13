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港聞

港聞二

啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱

【明報專訊】一名中年男工人昨於啟德「天璽．海」地盤工作期間感不適，休息期間暈倒，送院搶救不治。遺孀憶述丈夫十分愛惜8歲兒子，曾答應獎勵兒子數學評估考獲100分，詎料未兌現承諾突離世。她稱兒子得悉父親死訊後未有哭，「唔表達出嚟，擺喺心入面」，擔心兒子想不開，已通知學校多加留意。

8歲子未有哭 母憂想不開

死者黃燕群（圖），46歲，昨早約9時於承豐道26號「天璽．海」地盤開工，其間感到不適，喝水休息，同事約10時20分發現他暈倒。事主送往聯合醫院搶救無效，案件列作送院時死亡。

死者與結婚約13年妻子、兒子及年老母親同住水泉澳邨一單位，其妻稱丈夫任職地盤工十多年，但不知他從事什麽工種。黃太說丈夫身形略胖，有輕微高血壓問題，不用服藥，但有定期量血壓，最近沒有聽他說身體不適，平時一周在家休息一兩天，聖誕節有放假。

出門前與子有講有笑 詎料成訣別

黃太稱，父子關係一向良好，平日會帶兒子外出用膳，亦一同去過迪士尼樂園。昨早出門前丈夫還與兒子有講有笑，詎料成訣別。家中客廳擺放的樂高戰艦是丈夫上月送給兒子的聖誕禮物。黃太說，丈夫是家中經濟支柱，每月給予數千元家用，她雖有一份兼職清潔工作，但薪金幾乎全用作給兒子讀興趣班，包括畫畫、色士風、欖球等。黃太稱讚兒子讀書名列前茅，認真參與每項課外活動，曾在畫畫及書法比賽獲獎，故辛苦一點也讓他繼續學習。她稱丈夫生前受僱新地旗下新輝（建築管理）有限公司，暫時未有職員聯絡她。本報昨向新地查詢，截稿前未有回應。捐款戶口（中國銀行香港）：012 925 1 030446 7 Li Qunfang（死者黃燕群妻子）

另外，昨早差不多同一時間，41歲姓洪男工人於啟德承富里2號「澐璟」地盤疑遭石屎擊中頭頸受傷，清醒送院治理。

相關字詞﹕地盤

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