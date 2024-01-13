明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

預設指示擬年半過渡 副本存醫健通 議員憂撤銷門檻低 難保障病人惹衝突

【明報專訊】政府擬就「預設醫療指示（AMD）」及「不作心肺復蘇術命令」立法，立法會相關法案委員會昨舉行首次會議，條例草案料今年第二季恢復二讀和三讀。醫衛局副局長李夏茵於會上稱，為給予充足時間讓醫療機構等更新指引、提供培訓和推行教育，當局初步計劃條例於通過一年半後生效，並透露擬以醫健通儲存AMD副本。

草案顯示，現時醫管局一直按普通法，讓有需要病人訂立AMD和不作心肺復蘇術命令，指明自己一旦無能力作決定且符合指定疾病時，可中止維生治療等，惟訂立者和醫護人員在遵從指示時，可能遇到實際困難和法律問題。草案目的為訂立法律框架，並為醫護人員和施救者提供法律保障。

下階段建平台 直接訂立指示

草案提及，政府擬容許將AMD儲存於指定電子系統，並正研究以電子方式直接訂立AMD。李夏茵昨稱初步分兩階段推行電子化，首階段正尋覓合適平台儲存AMD副本，料將使用現有逾500萬名用戶的醫健通，次階段將建立電子平台直接訂立AMD。

管浩鳴：利害者或訛稱意願

李夏茵：交醫護臨牀判斷

政府擬以「慎入易出」方式訂立和撤銷AMD，包括提出可由訂立者書面撤銷，亦可由訂立者自行或指示另一人銷毁，或在至少一人見證下口頭撤銷。立法會議員管浩鳴關注病人病重時，難以證明有意撤銷AMD，舉例若有家人因遺產問題，而訛稱病人口頭撤銷，或因而違反病人意願，冀當局重新考慮「易出」安排。

李夏茵回應，最理想是書面撤銷，若出現爭議，將交由醫護臨牀判斷AMD撤銷是否有效，例如以往照顧病人時，對方有否表示撤銷AMD的迹象。管反駁做法不實際，等同「掟番個波畀醫護」，認為醫護必跟隨家屬意願撤銷。

醫管局臨牀倫理委員會主席謝文華稱，以往末期腎病患者決定停止洗腎，亦採用「慎入易出」原則，病人有權隨時改變主意，為病人提供肯定和安全感，相信自己「不是簽一個死約」。她稱以往推行預設醫療照顧計劃時，各方須經長時間討論，確保病人和家屬均贊成時，醫生才會簽署訂立AMD，而過往不曾在簽署後出現衝突。

有議員關注，若見證人在病人簽署AMD後，變為有利益關係身分，病人須否重新訂立AMD；醫衛局副秘書長李力綱回應稱，經諮詢專家後認為不必，因簽署當刻已符合法例要求及尊重病人。

另有議員關注「不作心肺復蘇術命令」只接受紙本，李夏茵解釋因病人心跳停頓時，施救者須很快決定需否搶救，無法在電子平台查閱該命令，建議長期臥牀病人將紙本命令置於枕邊。

相關字詞﹕醫健通 李夏茵 立法會 不作心肺復蘇術命令 醫務衛生局 慎入易出 預設醫療指示

上 / 下一篇新聞

房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資
房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資
樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰
樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰
垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時
垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時
官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港
官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港
控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納
控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納
童樂居兩人多認27項虐兒
童樂居兩人多認27項虐兒
八警辯方質疑案底纍纍慣撒謊 露宿事主：我唔識講大話
八警辯方質疑案底纍纍慣撒謊 露宿事主：我唔識講大話
貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕
貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕
主理內地校 理大副校請辭
主理內地校 理大副校請辭
錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束
錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束
涼茶老店珍重金葫蘆 馬季開「鑼」必需品
涼茶老店珍重金葫蘆 馬季開「鑼」必需品
不列非遺增補名單 康文署：會記錄
不列非遺增補名單 康文署：會記錄
新聘教師試卷遺影印房 皇仁中二生重考電腦
新聘教師試卷遺影印房 皇仁中二生重考電腦
九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購
九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購
九市速遞：橫琴澳人子弟校 港人可報讀
九市速遞：橫琴澳人子弟校 港人可報讀
九市速遞：珠海增城軌班次 中山新站通車
九市速遞：珠海增城軌班次 中山新站通車
灣區手記：鑊氣香精 ／文：尚東美
灣區手記：鑊氣香精 ／文：尚東美
大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用
大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用
往港機場45分鐘 旅客讚省時方便
往港機場45分鐘 旅客讚省時方便
荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款
荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款
啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱
啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱
教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小
教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小
青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚
青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚
工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持
工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持
電熱水煲釀火警 獨居六旬婦不治
電熱水煲釀火警 獨居六旬婦不治
初選案律師阻差 7天監禁改社服
初選案律師阻差 7天監禁改社服
性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情
性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情
孕婦車禍亡 貨車司機被拒保釋
孕婦車禍亡 貨車司機被拒保釋
校運會中風15歲女不治
校運會中風15歲女不治
工程車撼對頭車 橫亘將藍隧道
工程車撼對頭車 橫亘將藍隧道
【Emily】剛爆甩轆 渣馬獲「M」品牌
【Emily】剛爆甩轆 渣馬獲「M」品牌
【Emily】台選首投 陳健民「含淚」投民進黨
【Emily】台選首投 陳健民「含淚」投民進黨
【Emily】港人中環失AirPods 網民助澳洲搵番
【Emily】港人中環失AirPods 網民助澳洲搵番
【Emily】新任內會副主席陳健波 同大主席開早會
【Emily】新任內會副主席陳健波 同大主席開早會
【Emily】美大學生訪華 體驗中華文化
【Emily】美大學生訪華 體驗中華文化