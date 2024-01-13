預設指示擬年半過渡 副本存醫健通 議員憂撤銷門檻低 難保障病人惹衝突

草案顯示，現時醫管局一直按普通法，讓有需要病人訂立AMD和不作心肺復蘇術命令，指明自己一旦無能力作決定且符合指定疾病時，可中止維生治療等，惟訂立者和醫護人員在遵從指示時，可能遇到實際困難和法律問題。草案目的為訂立法律框架，並為醫護人員和施救者提供法律保障。

下階段建平台 直接訂立指示

草案提及，政府擬容許將AMD儲存於指定電子系統，並正研究以電子方式直接訂立AMD。李夏茵昨稱初步分兩階段推行電子化，首階段正尋覓合適平台儲存AMD副本，料將使用現有逾500萬名用戶的醫健通，次階段將建立電子平台直接訂立AMD。

管浩鳴：利害者或訛稱意願

李夏茵：交醫護臨牀判斷

政府擬以「慎入易出」方式訂立和撤銷AMD，包括提出可由訂立者書面撤銷，亦可由訂立者自行或指示另一人銷毁，或在至少一人見證下口頭撤銷。立法會議員管浩鳴關注病人病重時，難以證明有意撤銷AMD，舉例若有家人因遺產問題，而訛稱病人口頭撤銷，或因而違反病人意願，冀當局重新考慮「易出」安排。

李夏茵回應，最理想是書面撤銷，若出現爭議，將交由醫護臨牀判斷AMD撤銷是否有效，例如以往照顧病人時，對方有否表示撤銷AMD的迹象。管反駁做法不實際，等同「掟番個波畀醫護」，認為醫護必跟隨家屬意願撤銷。

醫管局臨牀倫理委員會主席謝文華稱，以往末期腎病患者決定停止洗腎，亦採用「慎入易出」原則，病人有權隨時改變主意，為病人提供肯定和安全感，相信自己「不是簽一個死約」。她稱以往推行預設醫療照顧計劃時，各方須經長時間討論，確保病人和家屬均贊成時，醫生才會簽署訂立AMD，而過往不曾在簽署後出現衝突。

有議員關注，若見證人在病人簽署AMD後，變為有利益關係身分，病人須否重新訂立AMD；醫衛局副秘書長李力綱回應稱，經諮詢專家後認為不必，因簽署當刻已符合法例要求及尊重病人。

另有議員關注「不作心肺復蘇術命令」只接受紙本，李夏茵解釋因病人心跳停頓時，施救者須很快決定需否搶救，無法在電子平台查閱該命令，建議長期臥牀病人將紙本命令置於枕邊。