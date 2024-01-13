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港聞二

荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款

【明報專訊】立法會財務委員會昨以67人贊成、1人反對及6人棄權，通過荔枝角收押所重建計劃撥款，整項工程目標8年內完成，收容額將由現時1484個增至1894個，涉款55.7億元。曾形容重建有如興建「五星級監獄」的選委界議員何君堯投反對票，稱基於現時財赤不贊成撥款。保安局副局長卓孝業稱明白造價非「細數」，強調重建有需要，以長遠解決收押所擠迫衍生的保安問題。

卓孝業在開場發言表示，荔枝角收押所整體收押人數由2012年日均1400，增至目前約3070，即使懲教署將其中1000名男性還押者轉移至其他院所，荔枝角收押所仍持續超收，過去3年日均收容率達105%至110%。他說，懲教署共有29間院所，35%涉暴力、集體毆鬥及集體對抗管理等個案在荔枝角收押所發生。他說荔枝角收押所重建後可多三倍樓面面積，若不重建，擠迫導致的紀律問題最終會對收押所及周邊地方構成安全威脅。

何君堯質疑可調走還押者

卓孝業稱非全部人宜轉移

何君堯質疑當局既可藉行政手段調走還押者，沒有重建需要。卓孝業回應，現時被調走的是經評估後沒上庭及探訪需要者，非全部人都適合轉移。何又質疑收押所不是危樓，毋須重建，卓反問：「是否危樓才去換？我想有機會違反了人權方面的公約。」

6名投棄權票的全是工聯會議員，包括鄧家彪、陳穎欣、陸頌雄、黃國、梁子穎及郭偉強；身兼行會成員的吳秋北則未有出席。陳穎欣說，工聯會同意工程的大方向，但認為部分設施應擱置，例如毋須同時興建籃球場、排球場及室內運動場。卓孝業解釋，上述空間讓還押者「放風」，全屬必要設施。

相關字詞﹕卓孝業 何君堯 重建 荔枝角收押所重建計劃 荔枝角收押所

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