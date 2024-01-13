大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用

明報記者 李浮南

料中泰互免簽證後需求增

「經珠港飛」旅客先從港珠澳大橋珠海口岸出發，會先接受簡單安檢，之後便見到「經珠港飛」專用通道及櫃枱，旅客可在網上預先或即場購買往香港車票，目前車票成人每張220元人民幣（約246港元），小童及長者180元人民幣（約201港元）；職員會為旅客檢查資料及列印車票換領憑證。每名旅客獲發識別貼紙，完成出境手續後到1樓值機廳換取紙質車票，並辦理登記報到（check-in）手續及託運行李，每名乘客可免費託運一件不超過20公斤行李。

專車每小時一班 免費託運行李

往香港機場專車最早上午10時開出，每小時一班，至晚上7時，每班車在一小時前截止買票，每程車設35個座位。當局建議旅客提早90分鐘到達珠海口岸，專車會在出發前30分鐘檢票，15分鐘後停止檢票，並在10分鐘後關閘。行李會隨專車同行，車程約45分鐘，到達香港機場海天中轉大樓後，行李會有專人處理及裝機，旅客接受安檢後可辦理120港元退稅，再乘坐捷運系統到禁區登機。

當局去年8月開放澳門口岸的中轉巴士服務，澳門旅客可經大橋往返香港機場，至12月擴展至珠海口岸，機管局機場海陸運輸管理總經理陳志豪說目前已累計處理約4萬人次，當中約一成（即約4000人）屬「經珠港飛」，大部分為廣東省旅客，「希望慢慢經一啲宣傳，同埋農曆新年服務會提升，客量亦會慢慢增加」，班次亦會因應客流量增加。

陳志豪說，一直有與巴士公司及其他單位聯繫，將流程變得更便捷及流暢，每逢節日機場會與內地及各國單位開會，檢視客流量，如比想像中多，會有應變措施。他說，當航空公司取消或航班延誤，會通知機管局，屆時交通上會有適當安排。

內地客將可駕車泊機場登機

海天碼頭2003年提供快船服務，目前數十間航空公司參與，陳說目標是增加航空公司託運服務；又提到大橋香港口岸人工島將設智能停車場，自駕遊的內地及澳門旅客可直接駕車到香港機場乘飛機。對於今年3月起中泰互相免簽，他說對「經珠港飛」項目「絕對係好影響」，料吸引更多內地遊客選擇香港機場。