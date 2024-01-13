新聘教師試卷遺影印房 皇仁中二生重考電腦

據了解，事件涉及該校中二級電腦科考試。消息稱，一名新聘任的合約電腦科教師列印試卷時，疑將試卷遺留在影印房，未有取走。事件被上級發現並告知校方，暫未知試卷遺漏影印房多久、是否有其他人看見。考試早前已舉行，為免試卷外泄及公平起見，校方決定下周安排全級重考電腦科。本報記者昨向皇仁書院查詢，截稿前未有回應。

教育局回應稱已聯絡學校了解，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校調查，並提醒學校要確保校內測試公平、公正，亦要與家長及學生保持良好溝通；局方會繼續跟進，審視學校調查結果，如發現教師或職員涉及違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

本身為校長的教育界立法會議員朱國強認為，有關情况屬不常見錯誤，根據學校行政指引，估計涉事教師會收到警告。朱國强指影印房通常只有教職員可進入，試卷外泄風險不高，但校方安排重考，形容是確保公平又負責任的補救方法。

皇仁書院2018年亦發生遺失試卷事件，有教師改卷時發現遺失數份中四級英文科試卷，校方翻查閉路電視調查，最終為公平起見，全級學生重考。