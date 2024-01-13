明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新聘教師試卷遺影印房 皇仁中二生重考電腦

【明報專訊】港島官立名校皇仁書院近日有教師懷疑遺漏電腦科試卷於影印房，被上級發現，校方為公平起見，安排全級下周重考。教育局已促請校方調查，稱如發現有教職員涉及違規行為或專業失德，必嚴肅處理。

據了解，事件涉及該校中二級電腦科考試。消息稱，一名新聘任的合約電腦科教師列印試卷時，疑將試卷遺留在影印房，未有取走。事件被上級發現並告知校方，暫未知試卷遺漏影印房多久、是否有其他人看見。考試早前已舉行，為免試卷外泄及公平起見，校方決定下周安排全級重考電腦科。本報記者昨向皇仁書院查詢，截稿前未有回應。

教育局回應稱已聯絡學校了解，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校調查，並提醒學校要確保校內測試公平、公正，亦要與家長及學生保持良好溝通；局方會繼續跟進，審視學校調查結果，如發現教師或職員涉及違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

本身為校長的教育界立法會議員朱國強認為，有關情况屬不常見錯誤，根據學校行政指引，估計涉事教師會收到警告。朱國强指影印房通常只有教職員可進入，試卷外泄風險不高，但校方安排重考，形容是確保公平又負責任的補救方法。

皇仁書院2018年亦發生遺失試卷事件，有教師改卷時發現遺失數份中四級英文科試卷，校方翻查閉路電視調查，最終為公平起見，全級學生重考。

上 / 下一篇新聞

房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資
房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資
樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰
樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰
垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時
垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時
官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港
官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港
控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納
控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納
童樂居兩人多認27項虐兒
童樂居兩人多認27項虐兒
八警辯方質疑案底纍纍慣撒謊 露宿事主：我唔識講大話
八警辯方質疑案底纍纍慣撒謊 露宿事主：我唔識講大話
貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕
貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕
主理內地校 理大副校請辭
主理內地校 理大副校請辭
錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束
錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束
涼茶老店珍重金葫蘆 馬季開「鑼」必需品
涼茶老店珍重金葫蘆 馬季開「鑼」必需品
不列非遺增補名單 康文署：會記錄
不列非遺增補名單 康文署：會記錄
九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購
九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購
九市速遞：橫琴澳人子弟校 港人可報讀
九市速遞：橫琴澳人子弟校 港人可報讀
九市速遞：珠海增城軌班次 中山新站通車
九市速遞：珠海增城軌班次 中山新站通車
灣區手記：鑊氣香精 ／文：尚東美
灣區手記：鑊氣香精 ／文：尚東美
大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用
大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用
往港機場45分鐘 旅客讚省時方便
往港機場45分鐘 旅客讚省時方便
荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款
荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款
預設指示擬年半過渡 副本存醫健通 議員憂撤銷門檻低 難保障病人惹衝突
預設指示擬年半過渡 副本存醫健通 議員憂撤銷門檻低 難保障病人惹衝突
啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱
啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱
教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小
教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小
青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚
青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚
工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持
工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持
電熱水煲釀火警 獨居六旬婦不治
電熱水煲釀火警 獨居六旬婦不治
初選案律師阻差 7天監禁改社服
初選案律師阻差 7天監禁改社服
性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情
性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情
孕婦車禍亡 貨車司機被拒保釋
孕婦車禍亡 貨車司機被拒保釋
校運會中風15歲女不治
校運會中風15歲女不治
工程車撼對頭車 橫亘將藍隧道
工程車撼對頭車 橫亘將藍隧道
【Emily】剛爆甩轆 渣馬獲「M」品牌
【Emily】剛爆甩轆 渣馬獲「M」品牌
【Emily】台選首投 陳健民「含淚」投民進黨
【Emily】台選首投 陳健民「含淚」投民進黨
【Emily】港人中環失AirPods 網民助澳洲搵番
【Emily】港人中環失AirPods 網民助澳洲搵番
【Emily】新任內會副主席陳健波 同大主席開早會
【Emily】新任內會副主席陳健波 同大主席開早會
【Emily】美大學生訪華 體驗中華文化
【Emily】美大學生訪華 體驗中華文化