不列非遺增補名單 康文署：會記錄

康文署回覆本報表示，手打銅器製作技藝現非增補「香港非遺清單」調查及研究項目，但非遺辦事處將記錄該技藝。署方補充，政府撥款3億元推展非遺保護，自2019年推行「非遺資助計劃」，包括舉辦展覽、文化節和嘉年華、傳承和培訓課程、社區推廣及學校教育活動，以及研究、記錄和出版等。

曾參與研究首份清單的科大人文學部榮休副教授廖迪生表示，要傳承傳統製作技藝，第一關是填寫非遺清單申報表，由非遺辦事處跟進是否將之列入清單；第二是擁有技藝的人主動找人學習或組成群體，「單打獨鬥很難做」；第三是教育上除了側重學術，應多讓年輕人學習欣賞民間風俗和智慧。他說，非遺講求「活態傳承」，過程中需要社會支持，亦會有一定改變，建議政府設立機制，幫助撮合有興趣人士和有待發掘的非遺。

聯合國教科文組織2003年通過《保護非物質文化遺產公約》，呼籲締約成員保護無形的傳統文化，維持社區和群體認同感，增強文化多樣性和尊重人類的創造力。政府2009年委聘科大做非遺普查，2014年公布首份清單，涵蓋粵劇、舞龍、港式奶茶製作等480項非遺。

（城市保育）