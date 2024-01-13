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錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束

【明報專訊】「噹噹噹」的敲銅聲在香港恐成絕響。本港最後一間手打銅器店「炳記銅器」屹立油麻地咸美頓街逾半世紀，兩名陸氏工匠如今皆年逾八旬，無人繼承，店舖將於清貨後結業。炳記銅器見證銅器業興衰，出產過不少家具和大型銅器（見另稿），即使面對機器化、不鏽鋼興起等挑戰，陸氏兄弟60年來堅持以傳統手藝製作銅器。結業消息一出，舊顧客紛紛到場「執貨尾」，更有市民購入近6000元銅器收藏，謂手工藝品背後的精神最可貴。

明報記者 李淑瑤

行業式微 八旬兄弟續守父業

陸氏兄弟的父親陸炳1940年代從內地來港創業，由哥哥陸樹才和弟弟陸強才繼承打銅手藝。陸強才表示，小時候讀書不好便跟父親學藝入行，銅器行業五六十年代非常興旺，全盛時期全港約有二三十間，不過1980年代工廠北移，加上機製銅器、不鏽鋼和塑膠等興起，香港手打銅器行業日漸式微，店舖一間間消失。

打焊拋光考專注 茶煲嘴也講究

多年來鐵槌下成品無數，哪件才是陸氏工匠至愛？陸強才表示，每一件銅器都是心血，敲打、焊接、拋光，繁複工序一步都不能少，若手工草率，銅器便不耐用。他拿着一個茶煲嘴說，要令銅片完美對稱很考功力，形狀要做好需要長時間專注，每件都要數天至數星期製作，銅器上的六角錘紋等細節正反映工藝。

炳記銅器成立初期有數名員工，隨後由兄弟兩人主理，近年少有大量訂製，偶有外國客人專程來訂做家具。陸強才表示，打銅除了繼承祖業，亦帶給他不少滿足感，令人生精神有寄託。他對自己作品要求很高，會不厭其煩地修改，直至客人滿意收貨。

陸強才和兄長今年分別80歲和88歲，他表示步入高齡總有一天做不下去，而到後期亦無收徒弟繼承手藝，加上手打銅器在市場不再普及，不捨得也只好結束。他慨嘆工藝品不是一朝一夕，打銅手藝更需長期學習和鍛煉才能掌握，無奈難在香港找到願意入行的人。

熟客讚咖啡盞卅載滴水不漏

油尖旺不少店舖的銅器均出自陸氏，包括傳統涼茶舖「百寶堂」和妹記生滾粥品等。曾在附近經營冰室的譚氏姊妹表示，父親早在四五十年代已開始用陸炳製作的銅器，其咖啡盞使用二三十年仍滴水不漏，「簡直極品」。得知陸氏將退休結業，她倆特意到場探望，讚這對兄弟「兩個人做到咁耐好叻㗎喇」。

6000元購8銅器 「手藝精神可貴」

同場亦有市民「掃」現貨，古物愛好者Onka以近6000元購入銅杯、銅壺等8件銅器。他說，在香港做花費時間成本的事都極困難，以前銅器是香港必需品，但在現代是藝術品，鍛打痕迹在手打銅器上清晰可見，耐用程度或許未及不鏽鋼，但手工藝品背後的精神是可貴的。

（城市保育）

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