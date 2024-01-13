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港聞

港聞二

貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕

【明報專訊】一名男子早前懷疑將貓放於膠袋，再遺棄在牛頭角下邨街市一垃圾筒內。其後有市民發現，貓嘴部發紫，將牠帶回家中聞氧氣後無大礙。棄貓男子昨涉嫌殘酷對待動物被捕。

救出時嘴發紫 市民帶家聞氧好轉

警方稱，周三（10日）早上約11時接獲市民報案，於牛頭角下邨街市對開發現有人以膠袋裝着一隻活貓棄置。警員到場調查，案件列作「殘酷對待動物」，其後貓由愛協檢走。

案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊（動物罪案警察專隊）跟進。警員經深入調查後，鎖定一名男子，昨在秀茂坪區拘捕一名48歲姓李本地男子，涉嫌殘酷對待動物。據悉該男子是貓主，現正被扣留調查，涉案貓為雌性蘇格蘭摺耳貓。

一名高姓女子周三在facebook發帖稱，有人在牛頭角下邨街市垃圾桶發現一隻貓被膠袋包着，將牠取出，見牠嘴部發紫，全身乏力，遂將牠接回家並改名「太陽」。高表示，曾給「太陽」聞氧氣，以針筒餵牠喝牛奶，再為其冲涼，並帶牠看獸醫，現在已可正常行走，嘴亦沒有發紫。

高姓女子前日再發帖稱，「太陽」被愛護動物協會職員接走，因警方稱牠是涉案證物，並引述愛護動物協會指案件完結後，她可優先領養。愛協表示，案件列作懷疑殘酷對待動物，未能透露更多詳情。

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