童樂居兩人多認27項虐兒

上述認罪被告李曉儀（27歲，現年，下同）承認虐待10名包括1至2歲的幼童，庭上透露她過往有盜竊等4項定罪記錄；另一認罪被告楊淑儀（35歲）承認虐待7名1至3歲幼童。兩人均於2021年11至12月間犯案。

同意案情指出，李曉儀涉及19宗虐兒事件，包括戳男童R的頭部，壓其身體令他哭泣，將他垂掛在自己大腿至雙腳離地，摔R到地上，令他頭撞混凝土牆。李曉儀多次推R撞牆，捉住R的左腳打他頭，又掌摑、拖拉、膝撞、腳踏R，以及用毛巾拍打和抽打R面部十下。

楊淑儀涉及12宗虐兒事件，包括扯幼童頭髮、摔女童落地等。

前工作員6罪成 坐視他人暴力

至於49歲前幼兒工作員陳玉玲被控6項虐兒罪，案發時涉案幼童2至3歲。法官昨裁定3罪成立，並指陳對同事的暴力坐視不理，她自己對幼童的行為亦明顯過火，「動物都唔會咁（對待），何况係人仔」。

【案件編號：DCCC 123/21、541/22】