控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納

認知障礙沒實證 憑猜測欠客觀

葉官指案發日期為2022年1月初，黃家星在同年12月31日才與被告首次會面，當時做過臨牀神經檢測結果，顯示被告的精神狀態及對答沒異常。辯方專家報告部分基礎源於被告主動投訴，指自己案發時記憶力差等，以及部分基於黃家星的猜測，例如認為被告住院期間沒投訴自己有病徵，可能是她認為認知功能較其他病徵不重要。

葉官認為，黃與被告會面時沒使用客觀的工具測試或做認知評估，未經科學實證就接納被告說法；加上黃以猜測支持被告說法，有損客觀，其報告僅參考8頁有關被告住院的醫療紀錄，裁定黃的證供不可靠，不足以判斷被告案發時認知功能受障礙。

官指辯方報告部分建基被告

相反，張德輝翻閱被告案發時入院的全部醫療紀錄共103頁，指被告年輕、入院時說話有條理、維生質素正常，故界定為沒有徵狀，又指被告當時只有咳嗽和痰等輕微徵狀，「行得走得」。葉官認為，張取得全面準確客觀資料，說法中肯合理，因此接納其評估。