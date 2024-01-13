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港聞

港聞二

官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅前年初參與港區人大代表洪為民生日宴後，向傳染病處主任張竹君等人員隱瞞當日行蹤。她早前不認罪後受審，昨日在九龍城裁判法院被裁定4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪名成立。裁判官將案押後至3月4日求情及判刑，其間為王索取社會服務令報告，並向王強調包括監禁在內的判刑均是可行。

被告王詩雅（案發時37歲）於本案原沒有被施加任何保釋條件，暫委裁判官葉青菁指由於被告目前已罪成，下令被告在候懲期間須交出1000元保釋金，並不得離港，但由2月19日至3月1日期間的12天獲准撤銷禁離港的限制。

控罪指王詩雅於2022年1月6日及7日的4次通話間，分別明知而向衛生署傳染病處主任張竹君，以及兩名獲授權的衛生署護士，即辛麗芳及賴潔生，提供在要項上屬虛假的資料，即是同年1月3日，王詩雅離家前往灣仔出席宴會。

據599D最高可囚半年

根據第599D章，任何人向衛生主任或獲授權人員提供虛假或誤導資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

葉官昨日裁決指，辯方立場是被告在涉案4次通話中沒有說自己是離家前往派對，向張竹君、辛麗芳及賴潔生說出事實。之後她與衛生署調查員錄取的警誡口供時，也表明自己是從西環高樂花園前往派對，沒有意圖隱瞞或作出虛假陳述，以及被告於案發時受新冠病情影響，她認知功能受障礙，故沒有意圖犯罪。

官：前稱重私隱 後透露洪為民聯絡

葉官指出，法庭不接納辯方專家證人稱被告出現認知功能障礙（見另稿），以及認為被告作供前後矛盾，並非誠實可靠的證人。當中例子包括被告聲稱重視個人私隱，若未能核實來電人身分便不會輕易透露個人資料，但有證供反映她曾在未核實來電人身分下說出個人資料，如被告不相信張竹君的身分，卻在該次通話向對方透露洪為民的聯絡方法。被告聲稱只是暫時相信張竹君的身分，其後又改口稱「暫時相信」不等於接納對方身分，葉官批評被告說法模棱兩可。

張竹君等衛署人員「誠實可靠」

葉官相信張竹君、辛麗芳、賴潔生及教授張德輝等控方證人的證供，接納他們是誠實可靠的證人（見表）。葉官指出，張、辛及賴符合控罪中「衛生主任或獲授權人員」的身分；3人與被告通話的目的與公共衛生事宜相關，符合控罪要求所獲資料用於公共衛生用途；被告在查問下表示自己「由家前往派對」，相關資訊有助追蹤個案，符合控罪中要項上的資料；最後被告是從西環高樂花園前往派對是不爭的事實。葉官稱，控方已足夠舉證，裁定被告面對的4項傳票罪成。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 王詩雅 明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假資料 洪門宴 新冠疫情

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