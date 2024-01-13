垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時

【明報專訊】屯門輕鐵安定站附近一條架空電纜昨早疑被一輛夾斗垃圾收集車撞斷，架空電纜損毁，輕鐵服務受阻近5小時。初步相信垃圾車未將夾斗吊臂完全收好，導致整體車身過高，撞斷電纜。50歲鍾姓夾斗車司機涉危險駕駛被捕。
疑吊臂未收好 司機被捕
昨早約8時10分，一架夾斗垃圾車從屯門友愛邨駛出屯門鄉事會路時，夾斗吊臂疑未完全收好，駛經友愛站至兆麟站之間的過路處時，吊臂與架空電纜觸碰，令該處架空電纜損毁。網上片段所見，架空電纜擦出火花，其後斷開墜落路面。警方接報到場，事件中無人受傷。有列車因電力故障停駛，消防到場協助乘客下車。港鐵經近5小時後搶修電纜，輕鐵服務下午1時10分回復正常。
本身欲往屯門醫院的周小姐表示，原可乘15分鐘輕鐵直達目的地，現改乘接駁巴士要再轉車，批評港鐵指示不太清晰。姚婆婆擔心事故導致塞車，提早約1小時出門，以免來不及接送孫兒放學。
4站停服務 港鐵280人搶修
港鐵回覆稱，事故後派出約280名港鐵人員搶修，並出動6架路面路軌兩用車復修。處理事件期間，兆麟、安定、友愛及市中心4個輕鐵站服務暫停，5條輕鐵線改道，另安排免費接駁巴士接載受影響乘客，就事件報警。至於賠償問題，港鐵稱會按既定程序交由保險公司跟進。涉事夾斗車屬清潔公司莊臣，本報昨向莊臣查詢，截稿前未有回應。
大律師胡栢昌表示，港鐵可循民事控告涉事司機疏忽駕駛，即指司機駕駛水準低於合理駕駛者水平，因疏忽駕駛導致港鐵損失。他指出，員工工作期間如犯過失，而其行為與工作有緊密關係，所屬公司須負「轉承責任」，除了涉事司機，其所屬公司都有可能同列被告。若法庭裁定被告須負責，代表僱員及公司要共同承擔法律責任；至於司機及公司各要承擔多少賠款，則按《民事責任（分擔）條例 》再議，法庭通常會考慮僱員財政能力，若僱員無力賠償，只能申請破產，所屬公司便要支付較大筆款項。
國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，市面上提供的汽車第三者責任保險，對於商用車造成的財物損毁最低保障額為100萬元。羅表示過往曾發生多宗吊臂車撞天橋事故，「（保額）100萬真係唔夠」，因此不少大公司會選擇加大保額，視乎其風險評估。