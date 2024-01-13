垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時

疑吊臂未收好 司機被捕

昨早約8時10分，一架夾斗垃圾車從屯門友愛邨駛出屯門鄉事會路時，夾斗吊臂疑未完全收好，駛經友愛站至兆麟站之間的過路處時，吊臂與架空電纜觸碰，令該處架空電纜損毁。網上片段所見，架空電纜擦出火花，其後斷開墜落路面。警方接報到場，事件中無人受傷。有列車因電力故障停駛，消防到場協助乘客下車。港鐵經近5小時後搶修電纜，輕鐵服務下午1時10分回復正常。

本身欲往屯門醫院的周小姐表示，原可乘15分鐘輕鐵直達目的地，現改乘接駁巴士要再轉車，批評港鐵指示不太清晰。姚婆婆擔心事故導致塞車，提早約1小時出門，以免來不及接送孫兒放學。

4站停服務 港鐵280人搶修

港鐵回覆稱，事故後派出約280名港鐵人員搶修，並出動6架路面路軌兩用車復修。處理事件期間，兆麟、安定、友愛及市中心4個輕鐵站服務暫停，5條輕鐵線改道，另安排免費接駁巴士接載受影響乘客，就事件報警。至於賠償問題，港鐵稱會按既定程序交由保險公司跟進。涉事夾斗車屬清潔公司莊臣，本報昨向莊臣查詢，截稿前未有回應。

大律師胡栢昌表示，港鐵可循民事控告涉事司機疏忽駕駛，即指司機駕駛水準低於合理駕駛者水平，因疏忽駕駛導致港鐵損失。他指出，員工工作期間如犯過失，而其行為與工作有緊密關係，所屬公司須負「轉承責任」，除了涉事司機，其所屬公司都有可能同列被告。若法庭裁定被告須負責，代表僱員及公司要共同承擔法律責任；至於司機及公司各要承擔多少賠款，則按《民事責任（分擔）條例 》再議，法庭通常會考慮僱員財政能力，若僱員無力賠償，只能申請破產，所屬公司便要支付較大筆款項。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，市面上提供的汽車第三者責任保險，對於商用車造成的財物損毁最低保障額為100萬元。羅表示過往曾發生多宗吊臂車撞天橋事故，「（保額）100萬真係唔夠」，因此不少大公司會選擇加大保額，視乎其風險評估。