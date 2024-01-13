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樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰

【明報專訊】房屋局長何永賢接受兩份報章訪問時，提及研究調整資助出售房屋比例及增加商業設施，以增加房委會收入。調整公營房屋出租和出售單位比例，此消彼長下確實有助減低營運虧損、增加售樓收入的雙重效益，但房委會亦會面臨兩大挑戰，倘未能克服，恐適得其反。

廿多年前居屋銷情淡 無限期停建

政府去年10月公布《長遠房屋策略》2023年周年進度報告，未來10年總房屋供應目標定於44萬個單位，公私營房屋比例維持七比三。至於公營房屋現時出租與出售單位比例亦為七比三，但這可靈活調整，方便政府不時檢視出租公屋和資助出售單位之間的分配，以有效應對市况變動和社會不斷轉變的需要。

現在政府要調高資助出售房屋比例，一定程度與租住公屋營運帳目預計未來數年持續虧損有關，因與其「起一間蝕一間」，不如出售套現更划算。然而，資助出售房屋銷售反應受制於樓市，廿多年前香港回歸後樓巿下挫，大量負資產湧現，居屋銷售反應慘淡、逾半單位淪為「賣剩蔗」，是當年居屋無限期停建的主因。早前居屋申請超額認購倍數大減，引起外界關注置業階梯和私樓重疊問題，如今當局逆市倡增推資助置業盤，隨時再挑起存廢爭議。

此外，截至去年9月底公屋輪候冊仍有近22.9萬宗申請，一般申請平均輪候時間升至5.6年，政府更預計未來仍有「小的上升」。公屋輪候漫長的問題未解決，惟土地和房屋資源有限，政府如何考慮優次緩急，協助最有迫切住屋需要的人安居，應是重中之重。

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