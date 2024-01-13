房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資

現時房委會興建的出租公屋及「綠置居」，以及其他資助出售房屋的比例是七比三。據房屋局資料，兩者未來5年預測建屋量分別為約8.5萬及約4萬伙。

何永賢：倘社會支持會研究

何永賢日前接受《大公報》及《文匯報》訪問時表示，增加資助出售房屋比例有助年輕人置業，稱若得到社會支持，會着力研究。至於房委會財政狀况，她說非常重視財政健康，會做好財政及收支平衡，希望毋須動用政府預留的房屋儲備金。

房委會財政面臨挑戰，其中租住房屋運作帳目預測未來4年持續「見紅」，2025/26年度升至21.43億元，至2027/28年度再升至42.84億元。財務小組討論財政預算文件亦提到，政府在財政儲備預留824億元作為公營房屋發展，房委會「會在適當時候」與政府商討所需注資金額和時間表，顯示動用有關儲備踏入即將展開討論階段。

梁文廣倡10萬「額外」公營單位試行

梁文廣向本報表示，他認為出租公屋及資助出售房屋比例可調整至六比四，稱政府已表明未來10年已覓足夠土地，興建約41萬個公營房屋，可滿足30.8萬個公營房屋需求，故未來額外增加的約10萬個公營單位可試行新比例，以免影響現時輪候公屋的市民。

公屋聯會總幹事招國偉同樣認為可於下一個五年調高資助出售房屋比例，但要考慮當時公屋輪候時間。他說，改成六比四或各佔一半是可考慮方案，他了解到不少公屋戶有意買資助出售單位，但公屋平均輪候時間回升至5.6年，認為應待明顯向下趨勢出現，才逐步增加出售單位數目。

劏房標準研究中 將抽查驗證

另外，政府成立「解決劏房問題」工作組，為劏房居住環境設最低標準及提出取締方法，身兼副組長的何永賢透露，已與不同政府部門展開訂定居住環境最基本標準的研究，其後會透過蒐集數據、分析案例及抽查等，驗證建議方案是否符合現實。

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