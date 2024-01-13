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港聞

港聞二

性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情

【明報專訊】的近律師行前男合伙人被指「情感操控」女律師，匿名事主早前入稟區域法院，控告對方違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。前男合伙人一方昨就擱置事主匿名令的申請陳辭，指事主事發時已婚並育有一女，她與答辯人自願發展婚外情，其後她希望二人共建生活但遭拒絕，因而萌生恨意將全部責任推予對方並提控，目的可能是「挽救婚姻」。

申索人為X，答辯人為Stefano Mariani，中譯麥朗。

答辯方指出，X的照片曾顯示在的近網頁，其身分早已在公共領域曝光，無必要設匿名令。答辯方又稱，X與答辯人關係屬自願，呈上二人長逾60頁的WhatsApp對話紀錄，顯示X在這段婚外情中「積極參與」，包括向答辯人發送女兒的照片、形容對方為「情人」、表達思念等，但X在誓章中沒有公開全部紀錄，有誤導法庭之嫌。

答辯方亦質疑X的誠信，指的近經內部調查後未能證實有關答辯人性騷擾的指控，答辯人無被要求離職。X與答辯人隸屬不同部門，工作上無交集，答辯人不可能自稱是X的「師傅」。答辯方另稱，X懷疑HPV（人類乳頭瘤病毒）是答辯人傳染的說法毫無根據和涉誹謗，她誇大HPV的嚴重性，况且病毒不一定透過性行為傳染。

3個月內裁撤匿名令否

申索方回應稱，X之所以會發送女兒的照片，是希望提醒答辯人她是有夫之婦，重申法庭可考慮X的精神狀况、申索性質等維持匿名令。法官將就申請在3個月內頒下書面裁決。

【案件編號：DCEO 11/23】

相關字詞﹕區域法院 性別歧視條例 匿名令 的近律師行 合伙人

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