明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

初選案律師阻差 7天監禁改社服

【明報專訊】2021年「35+初選案」提堂，辯方律師丘律邦欲進入西九龍裁判法院時涉拒絕出示身分證，裁定阻差辦公罪成判囚7天，他不服定罪和判刑上訴。高院法官陳仲衡昨判頒辭，認為即使上訴人身穿西裝、手持文件在法院外，亦不代表警員毋須核實其律師身分，維持定罪裁決，但認為7天監禁「明顯過重」，撤銷監禁刑罰，改判160小時社會服務令。

丘律邦：影響法律界進出法院

上訴人丘律邦（案發時34歲）離開高等法院時表示，會與法律團隊研究後再決定會否上訴，對上訴結果「無乜感想」，自言「判斷唔到判刑是否公正喇」。丘承認當時或許可以處理得更好，但強調一般只有司法機構有權拒絕他人進入法院，認為案件影響日後法律界人士如何進出法院。

法官陳仲衡在判辭指出，雖然上訴人身穿西裝、手持文件並曾自稱是代表律師，但不代表警員毋須檢查身分證或律師證核實其身分，上訴人明知對方是警員，仍兩次致電報警要求警方到場處理，從沒解釋他認為警方無相關權力的理由，始終拒絕出示身分證，使警員無法執行職務，核實他可否進入封鎖區。

入法院拒示身分證

官：穿西裝仍須核實

辯方另爭議警方當天是否有權在西九龍法院設立封鎖區，陳官認為案發時雖然已是晚上，法院外人流不多，但法院內仍在審理案件，封鎖區讓警方限制人流和可能出現的人群聚集，考慮到當日早上的情况及公眾對相關案件的關注程度，「警方的決定可說是頗為謹慎，但是合理合法」。陳官駁回所有定罪上訴理據，維持有罪裁決。

至於刑期上訴，陳官認為裁判官出錯，基於上訴人自稱「鹵莽」犯案，便認為他缺乏悔意，故7天監禁刑罰是明顯過重，終改判160小時社服令。

【案件編號：HCMA 134/22】

相關字詞﹕刑期上訴 定罪上訴 阻差辦公 律師 西九龍裁判法院 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資
房委增收入 資助出售屋比例研升 租住屋運作帳目料見紅4年 稱「適時」與政府商儲備金注資
樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰
樓市淡靜公屋輪候長 增資助盤兩挑戰
垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時
垃圾車吊臂撞斷電纜 輕鐵受阻5小時
官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港
官指矛盾不可信 王詩雅瞞行蹤罪成 強調可判監 須交千元保釋禁離港
控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納
控方專家查103頁紀錄 官指辯方專家只睇8頁拒信納
童樂居兩人多認27項虐兒
童樂居兩人多認27項虐兒
八警辯方質疑案底纍纍慣撒謊 露宿事主：我唔識講大話
八警辯方質疑案底纍纍慣撒謊 露宿事主：我唔識講大話
貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕
貓放膠袋棄垃圾筒 男子涉虐畜被捕
主理內地校 理大副校請辭
主理內地校 理大副校請辭
錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束
錘打甲子盛轉衰 銅器噹噹成絕響 手藝無人繼承 「炳記」：不捨也只好結束
涼茶老店珍重金葫蘆 馬季開「鑼」必需品
涼茶老店珍重金葫蘆 馬季開「鑼」必需品
不列非遺增補名單 康文署：會記錄
不列非遺增補名單 康文署：會記錄
新聘教師試卷遺影印房 皇仁中二生重考電腦
新聘教師試卷遺影印房 皇仁中二生重考電腦
九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購
九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購
九市速遞：橫琴澳人子弟校 港人可報讀
九市速遞：橫琴澳人子弟校 港人可報讀
九市速遞：珠海增城軌班次 中山新站通車
九市速遞：珠海增城軌班次 中山新站通車
灣區手記：鑊氣香精 ／文：尚東美
灣區手記：鑊氣香精 ／文：尚東美
大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用
大橋珠海口岸直送港機場 預辦登機免入境 「經珠港飛」推出一個月4000人用
往港機場45分鐘 旅客讚省時方便
往港機場45分鐘 旅客讚省時方便
荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款
荔枝角收押所重建 財會通過55億撥款
預設指示擬年半過渡 副本存醫健通 議員憂撤銷門檻低 難保障病人惹衝突
預設指示擬年半過渡 副本存醫健通 議員憂撤銷門檻低 難保障病人惹衝突
啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱
啟德地盤工猝死 妻幼子失支柱
教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小
教局：無計劃合併官校 冀每區一間官小
青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚
青年塗鴉清算黑警 官指字眼嚴重可囚
工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持
工聯會彭熠銘：親歷反修例朋友決裂 盼做出成果爭支持
電熱水煲釀火警 獨居六旬婦不治
電熱水煲釀火警 獨居六旬婦不治
性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情
性騷擾案 的近前合伙人：事主自願婚外情
孕婦車禍亡 貨車司機被拒保釋
孕婦車禍亡 貨車司機被拒保釋
校運會中風15歲女不治
校運會中風15歲女不治
工程車撼對頭車 橫亘將藍隧道
工程車撼對頭車 橫亘將藍隧道
【Emily】剛爆甩轆 渣馬獲「M」品牌
【Emily】剛爆甩轆 渣馬獲「M」品牌
【Emily】台選首投 陳健民「含淚」投民進黨
【Emily】台選首投 陳健民「含淚」投民進黨
【Emily】港人中環失AirPods 網民助澳洲搵番
【Emily】港人中環失AirPods 網民助澳洲搵番
【Emily】新任內會副主席陳健波 同大主席開早會
【Emily】新任內會副主席陳健波 同大主席開早會
【Emily】美大學生訪華 體驗中華文化
【Emily】美大學生訪華 體驗中華文化