初選案律師阻差 7天監禁改社服

丘律邦：影響法律界進出法院

上訴人丘律邦（案發時34歲）離開高等法院時表示，會與法律團隊研究後再決定會否上訴，對上訴結果「無乜感想」，自言「判斷唔到判刑是否公正喇」。丘承認當時或許可以處理得更好，但強調一般只有司法機構有權拒絕他人進入法院，認為案件影響日後法律界人士如何進出法院。

法官陳仲衡在判辭指出，雖然上訴人身穿西裝、手持文件並曾自稱是代表律師，但不代表警員毋須檢查身分證或律師證核實其身分，上訴人明知對方是警員，仍兩次致電報警要求警方到場處理，從沒解釋他認為警方無相關權力的理由，始終拒絕出示身分證，使警員無法執行職務，核實他可否進入封鎖區。

入法院拒示身分證

官：穿西裝仍須核實

辯方另爭議警方當天是否有權在西九龍法院設立封鎖區，陳官認為案發時雖然已是晚上，法院外人流不多，但法院內仍在審理案件，封鎖區讓警方限制人流和可能出現的人群聚集，考慮到當日早上的情况及公眾對相關案件的關注程度，「警方的決定可說是頗為謹慎，但是合理合法」。陳官駁回所有定罪上訴理據，維持有罪裁決。

至於刑期上訴，陳官認為裁判官出錯，基於上訴人自稱「鹵莽」犯案，便認為他缺乏悔意，故7天監禁刑罰是明顯過重，終改判160小時社服令。

【案件編號：HCMA 134/22】