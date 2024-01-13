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港聞

港聞二

九市速遞：深圳Costco開業 顧客蜂擁搶購

【明報專訊】華南首家會員制連鎖大型超市Costco昨早在深圳龍華開張，吸引大批市民購物。由於顧客太多，場面一度混亂，有人與工作人員爭執，有大媽指工作人員「不公平」，自己動手分貨。一名曾居於美國的港人則稱一向喜歡Costco商品，「就像家鄉食物一樣」。

明報記者 司徒聰穎

派草莓爭執 有人爬架自行分貨

Costco昨晨8時半開業，本報記者上午排隊1.5小時才能入場，店內人山人海，多數顧客集中選購蔬果、生鮮肉品及烘焙食品。在鮮果蔬菜冷藏庫，有顧客爭搶工作人員派發的草莓，其間發生爭執，一名黑衫女子指摘工作人員「不公平」，並不顧勸阻爬上木架，自行動手分貨。事後她說：「排隊的市民拿不到，而插隊的拿了，工作人員又不發，我們就（自己）發了，群眾的眼睛是雪亮的。」該款國產「紅顏草莓」每盒重1.5公斤，售價109.9元人民幣。

曾居美國港人讚「中國風」貨品多

該店已吸引至少13萬人辦理會員卡，其中約10%為港人。「我們早上6時多從香港出發，8時多就到了，排了很久」，港人江小姐稱近30年前已在美國開會員卡，「這次過來是想看有什麼特別的，發現有很多獨特的中國風格的產品」。她說很喜歡Costco產品，「就像家鄉食物一樣」，又稱「我們也有山姆的會員卡，但覺得Costco比較好，產品質素高，產品較多。今次買了兒子自小喜歡吃的爆谷、中國茶葉」。

Costco龍華店總面積4.45萬平方米，第一層賣場面積1.5萬平方米，其餘2至4層為停車場。臨近農曆新年，門店劃分出年貨區，銷售稻香村糕點禮盒、金華火腿、海味禮盒、廣州酒家臘腸等產品。此外，該店已開設順豐速運服務站，深圳同城和香港可速遞，寄件當日或翌日可送達，憑Costco開市客會員卡可享運費八八折優惠。

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