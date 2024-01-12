前聯網總監評急症室研分級收費：前線不應費心臨牀以外事務

陸志聰昨於商台《在晴朗的一天出發》說，公營醫療機構醫護責任只有醫治病人，不論有意或無意、直接或間接附加額外責任，須小心處理。他形容急症室運作猶如「打仗」，且須有充足準備出現突發情况，「不知道下一秒鐘會否有病人心臟病發，或有人要急救」，不容許出現紛爭。

陸志聰稱，急症室分流制度是按緊急程度劃分，而非嚴重程度，護士按病人病徵和生命表徵如心跳、血壓分流，但症狀模糊者或未能在初期察覺嚴重程度，舉例盲腸炎初期病徵與普通胃病相若，並引述以往數據稱，約10%第四及第五類病人須入院，反映有醫療需要。

陸志聰說，醫管局多年前曾嘗試在個別急症室旁增設私家醫生診所，讓輕症者求診，惟先導計劃不太成功。他稱現時公私營協作和科技較以往成熟，建議可重新考慮推出和增設遙距診症，為病人增加求診選擇。

目標自行審批新藥

上半年成立籌備辦公室

另外，政府目標建立本港「第一層審批」藥物註冊機構，即本港自行審批新藥。醫衛局長盧寵茂接受傳媒訪問稱，今年上半年將成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，中心日後直屬衛生署，同時審批中西藥。