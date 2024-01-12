科興停產新冠疫苗 衛署：庫存足應本年用量

【明報專訊】本港昨踏入冬季流感季節，新冠病毒亦趨活躍。內媒日前報道科興停產新冠滅活疫苗，衛生署回覆本報稱政府現有科興疫苗庫存足夠應對本年度預期使用量。有家庭醫生稱市民尤其長者對科興有一定需求，相信政府和疫苗廠庫存仍充足，市民毋須憂慮要「搶住打」。有專家稱科興以原始病毒株研發，建議政府無貨後轉打信使核糖核酸（mRNA） XBB疫苗。
衛生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本港最新流感百分率升至11.77%，超越9.21%基線水平，甲流H3佔陽性樣本77%。
有醫生指近日接種增
政府新冠疫苗接種計劃下僅科興屬滅活平台，復必泰和莫德納為mRNA疫苗。本報前日電郵科興控股生物技術有限公司，昨致電科興在港分銷部，對方稱將轉介其他職員聯絡，截稿前未回覆。
疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和稱，私家醫生現提供的新冠疫苗主要是科興，其診所最近每日接種5至10針，較一個月前多約三成，部分市民考慮到安全性、副作用或接種習慣而不會轉打XBB疫苗，認為科興有一定需求。
林稱最近仍在使用去年獲延長有效期至今年3月的科興疫苗批次，相信政府有一定存量，並估計疫苗廠停產前會有存貨，計及存放年期料可用多一至三年，料停產不會影響即時供應。他稱新冠病毒變種快，難料科委會未來會否維持建議可選科興，高危群組接種間距或改變，呼籲市民毋須憂慮。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，科興以原始病毒株開發，與現時流行的JN.1病毒株相差很多代，相信疫苗廠因而決定停產。他稱滅活平台更改抗原的研發速度慢，難追上病毒變化，故廠商已不研發新滅活疫苗，內地現已轉用蛋白分子或腺病毒載體平台疫苗。許稱科興對新變異株防感染效用較弱，但可減低重症和死亡風險，長者仍可選打，又稱「溝針」抗體及防重症效果更好，建議政府無貨後，市民轉打mRNA XBB疫苗。