科興停產新冠疫苗 衛署：庫存足應本年用量

衛生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本港最新流感百分率升至11.77%，超越9.21%基線水平，甲流H3佔陽性樣本77%。

有醫生指近日接種增

政府新冠疫苗接種計劃下僅科興屬滅活平台，復必泰和莫德納為mRNA疫苗。本報前日電郵科興控股生物技術有限公司，昨致電科興在港分銷部，對方稱將轉介其他職員聯絡，截稿前未回覆。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和稱，私家醫生現提供的新冠疫苗主要是科興，其診所最近每日接種5至10針，較一個月前多約三成，部分市民考慮到安全性、副作用或接種習慣而不會轉打XBB疫苗，認為科興有一定需求。

林稱最近仍在使用去年獲延長有效期至今年3月的科興疫苗批次，相信政府有一定存量，並估計疫苗廠停產前會有存貨，計及存放年期料可用多一至三年，料停產不會影響即時供應。他稱新冠病毒變種快，難料科委會未來會否維持建議可選科興，高危群組接種間距或改變，呼籲市民毋須憂慮。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，科興以原始病毒株開發，與現時流行的JN.1病毒株相差很多代，相信疫苗廠因而決定停產。他稱滅活平台更改抗原的研發速度慢，難追上病毒變化，故廠商已不研發新滅活疫苗，內地現已轉用蛋白分子或腺病毒載體平台疫苗。許稱科興對新變異株防感染效用較弱，但可減低重症和死亡風險，長者仍可選打，又稱「溝針」抗體及防重症效果更好，建議政府無貨後，市民轉打mRNA XBB疫苗。