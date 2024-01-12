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港聞二

子宮頸癌新症趨升篩查率跌 衛署籲定期檢查 研推自我採樣

【明報專訊】本月是世界子宮頸癌關注月，衛生署稱本港子宮頸癌新症個案在過去10年呈上升趨勢，但適齡婦女曾接受子宮頸篩查的覆蓋率卻呈下跌趨勢。對於個案上升，衛生防護中心非傳染病處首席醫生蘇佩嫦稱，適齡女性未有定期接受篩查是重要原因，且不少新症確診時已屬晚期，呼籲適齡婦女定期接受子宮頸篩查。衛生署正研究在轄下母嬰健康院推行陰道HPV自我採樣的篩查方法，稍後公布詳情。

感染HPV無症狀

衛生防護中心非傳染病處高級醫生林聞宇說，子宮頸癌的成因多為持續感染致癌的人類乳頭瘤病毒（HPV），而HPV感染大多沒有症狀，強調25至64歲曾有性經驗的女性應定期接受子宮頸篩查。不過，衛生署2020/22年度人口健康調查顯示，25至64歲婦女曾接受子宮頸癌篩查的比例由2014/15年度的60.5%跌至52.1%。

蘇佩嫦說，坊間關於子宮頸篩查存在許多謬誤，例如不少人以工作忙、無時間預約為由不做篩查，亦有人認為篩查方式尷尬。她強調子宮頸篩查已獲證實為十分有效預防子宮頸癌的篩查，且方便快捷，提及可透過電話預約母嬰健康院篩查服務，合資格婦女每次收費100元。

篩查發現確診者 八成第一期

衛生署高級醫生李縈稱，經篩查發現的子宮頸癌確診個案中，約八成為第一期，而非透過篩查確診的子宮頸癌患者中，僅兩成是第一期。她指子宮頸癌第一期的5年相對存活率超過90%，第四期則約16%。資料顯示，2021年香港癌症資料統計中心錄得596宗子宮頸癌新症，當中逾四成已屬晚期。

衛生署亦表示，陰道HPV自我採樣與醫護採樣準確性相若，澳洲、荷蘭等國家已將有關方法納入國家篩查計劃，該署正研究在轄下部分母嬰健康院試行此篩查方法的可行性。

蘇佩嫦說將適時公布安排，期望能給因各種原因不願由醫護採樣的婦女多一個選擇。

相關字詞﹕蘇佩嫦 衛生署 子宮頸篩查 子宮頸癌

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