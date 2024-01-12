子宮頸癌新症趨升篩查率跌 衛署籲定期檢查 研推自我採樣

感染HPV無症狀

衛生防護中心非傳染病處高級醫生林聞宇說，子宮頸癌的成因多為持續感染致癌的人類乳頭瘤病毒（HPV），而HPV感染大多沒有症狀，強調25至64歲曾有性經驗的女性應定期接受子宮頸篩查。不過，衛生署2020/22年度人口健康調查顯示，25至64歲婦女曾接受子宮頸癌篩查的比例由2014/15年度的60.5%跌至52.1%。

蘇佩嫦說，坊間關於子宮頸篩查存在許多謬誤，例如不少人以工作忙、無時間預約為由不做篩查，亦有人認為篩查方式尷尬。她強調子宮頸篩查已獲證實為十分有效預防子宮頸癌的篩查，且方便快捷，提及可透過電話預約母嬰健康院篩查服務，合資格婦女每次收費100元。

篩查發現確診者 八成第一期

衛生署高級醫生李縈稱，經篩查發現的子宮頸癌確診個案中，約八成為第一期，而非透過篩查確診的子宮頸癌患者中，僅兩成是第一期。她指子宮頸癌第一期的5年相對存活率超過90%，第四期則約16%。資料顯示，2021年香港癌症資料統計中心錄得596宗子宮頸癌新症，當中逾四成已屬晚期。

衛生署亦表示，陰道HPV自我採樣與醫護採樣準確性相若，澳洲、荷蘭等國家已將有關方法納入國家篩查計劃，該署正研究在轄下部分母嬰健康院試行此篩查方法的可行性。

蘇佩嫦說將適時公布安排，期望能給因各種原因不願由醫護採樣的婦女多一個選擇。