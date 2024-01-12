稱在場「或因去酒吧」 暴動罪社工申上訴被拒

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，示威者發起「圍魏救趙」。其中10人被控在尖沙嘴暴動，當中一名女社工被裁定暴動罪成，判囚35個月。她昨向上訴庭申請定罪上訴許可，爭議原審法官沒考慮她在酒吧飲酒的可能。法官彭偉昌質疑，理大外的示威歷時超過一日一夜，被告為何「飲酒飲到暴動核心範圍」，再者被告無出庭自辯，難以推翻控方壓倒性證據，駁回上訴許可。
官：打咗一日一夜都有酒吧開？
上訴人何可珊（案發時20歲）被裁定於2019年11月19日在尖沙嘴厚福街干犯暴動罪成。代表上訴方的大律師邱治瑋表示，被告胞姊曾以辯方證人身分作供，稱被告11月18日晚上可能在酒吧飲酒，加上她患濕疹，或以口罩遮擋面容。法官彭偉昌聽畢質疑，胞姊說法僅屬傳聞證供，而11月18日已爆發理大衝突，「全香港的人都知道（示威）打咗兩日……之前打到天昏地暗，點解佢置身嗰度？」
庭上透露，被告11月19日凌晨在尖沙嘴唐樓梯間被捕，附近有不少示威裝備。上訴方提出，被告雖無出庭自辯，但被捕時身穿白色上衣，有別於其他示威者，身處現場可能只為飲酒。彭官關注，案中無證據指附近有商店營業，「點解打咗一日一夜都有酒吧開業？」彭官又稱比起案情細節，案發大環境更重要，理大外圍衝突激烈是不爭事實。
上訴方提出，被告當時可能見到警員拔槍，逃至唐樓被發現；彭官表示，一個有正常心智、無參與暴動的無辜途人，應不會逃跑至唐樓。彭官最終拒批上訴許可。