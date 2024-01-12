明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱在場「或因去酒吧」 暴動罪社工申上訴被拒

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，示威者發起「圍魏救趙」。其中10人被控在尖沙嘴暴動，當中一名女社工被裁定暴動罪成，判囚35個月。她昨向上訴庭申請定罪上訴許可，爭議原審法官沒考慮她在酒吧飲酒的可能。法官彭偉昌質疑，理大外的示威歷時超過一日一夜，被告為何「飲酒飲到暴動核心範圍」，再者被告無出庭自辯，難以推翻控方壓倒性證據，駁回上訴許可。

官：打咗一日一夜都有酒吧開？

上訴人何可珊（案發時20歲）被裁定於2019年11月19日在尖沙嘴厚福街干犯暴動罪成。代表上訴方的大律師邱治瑋表示，被告胞姊曾以辯方證人身分作供，稱被告11月18日晚上可能在酒吧飲酒，加上她患濕疹，或以口罩遮擋面容。法官彭偉昌聽畢質疑，胞姊說法僅屬傳聞證供，而11月18日已爆發理大衝突，「全香港的人都知道（示威）打咗兩日……之前打到天昏地暗，點解佢置身嗰度？」

庭上透露，被告11月19日凌晨在尖沙嘴唐樓梯間被捕，附近有不少示威裝備。上訴方提出，被告雖無出庭自辯，但被捕時身穿白色上衣，有別於其他示威者，身處現場可能只為飲酒。彭官關注，案中無證據指附近有商店營業，「點解打咗一日一夜都有酒吧開業？」彭官又稱比起案情細節，案發大環境更重要，理大外圍衝突激烈是不爭事實。

上訴方提出，被告當時可能見到警員拔槍，逃至唐樓被發現；彭官表示，一個有正常心智、無參與暴動的無辜途人，應不會逃跑至唐樓。彭官最終拒批上訴許可。

【案件編號：CACC 185/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 定罪上訴 暴動罪 厚福街 理大救援戰

上 / 下一篇新聞

搗3詐騙集團 一條龍慫呃科技券 50宗可疑申請涉款千萬 拘35人
搗3詐騙集團 一條龍慫呃科技券 50宗可疑申請涉款千萬 拘35人
申請要求近月收緊 業界：有人鑽空子
申請要求近月收緊 業界：有人鑽空子
的士八達通機 開放3支付平台加入
的士八達通機 開放3支付平台加入
中年夫婦寓所燒炭亡
中年夫婦寓所燒炭亡
8警案辯方稱露宿者制服時掙扎受傷 事主：郁唔到
8警案辯方稱露宿者制服時掙扎受傷 事主：郁唔到
綠置居新項目「細單位」絕迹 「家有初生優先配屋」4月推 嬰1歲或以下可申
綠置居新項目「細單位」絕迹 「家有初生優先配屋」4月推 嬰1歲或以下可申
海外選手未能下載App預約領跑手包 渣馬未言人數
海外選手未能下載App預約領跑手包 渣馬未言人數
林健鋒葉劉促「撤辣」 新民黨倡徵奢侈品稅開源
林健鋒葉劉促「撤辣」 新民黨倡徵奢侈品稅開源
趙世曾子自言貼地 拒經民聯推薦做委任議員 循三會當選 趙式浩：冀帶出中產聲音
趙世曾子自言貼地 拒經民聯推薦做委任議員 循三會當選 趙式浩：冀帶出中產聲音
捱撞孕婦不治 夫失眠求醫 貨車司機控危駕致死今提堂
捱撞孕婦不治 夫失眠求醫 貨車司機控危駕致死今提堂
15歲女生校運會中風危殆 學者：血管瘤難察
15歲女生校運會中風危殆 學者：血管瘤難察
輸勞後首調查 建造業稱缺1.8萬人
輸勞後首調查 建造業稱缺1.8萬人
鄭雁雄晤粵書記 談深化粵港合作
鄭雁雄晤粵書記 談深化粵港合作
童樂居兩人多認27罪 一人同日十襲一童
童樂居兩人多認27罪 一人同日十襲一童
過路婦捱客貨車撞命危
過路婦捱客貨車撞命危
喬映瑜認3罪 官質疑同案被告「輕判」 指「12港人」案多人潛逃囚10月 詫異控方沒跟進
喬映瑜認3罪 官質疑同案被告「輕判」 指「12港人」案多人潛逃囚10月 詫異控方沒跟進
前U20女足成員 認理大外暴動囚28月
前U20女足成員 認理大外暴動囚28月
大澳截3.1噸龍蝦 疑走私內地「應節」
大澳截3.1噸龍蝦 疑走私內地「應節」
子宮頸癌新症趨升篩查率跌 衛署籲定期檢查 研推自我採樣
子宮頸癌新症趨升篩查率跌 衛署籲定期檢查 研推自我採樣
科興停產新冠疫苗 衛署：庫存足應本年用量
科興停產新冠疫苗 衛署：庫存足應本年用量
前聯網總監評急症室研分級收費：前線不應費心臨牀以外事務
前聯網總監評急症室研分級收費：前線不應費心臨牀以外事務
潮行GBA：南越王墓40年展 見證考古里程碑
潮行GBA：南越王墓40年展 見證考古里程碑
灣區手記：廣州學車 ／文：尚東美
灣區手記：廣州學車 ／文：尚東美
【Emily】立會商「關顧中產」 先論何謂「中產」 江玉歡引18世紀文件定義 陳浩濂：無統一標準
【Emily】立會商「關顧中產」 先論何謂「中產」 江玉歡引18世紀文件定義 陳浩濂：無統一標準
【Emily】機械人立仔立女立會送餐 兼任STEAM大使
【Emily】機械人立仔立女立會送餐 兼任STEAM大使
【Emily】陳婉嫻卸任婦委會主席 陳清霞接棒
【Emily】陳婉嫻卸任婦委會主席 陳清霞接棒
【Emily】醫委會主席劉允怡退休 鄧惠瓊接任呼聲高
【Emily】醫委會主席劉允怡退休 鄧惠瓊接任呼聲高
【Emily】接見西九訪京團 夏寶龍肯定工作　
【Emily】接見西九訪京團 夏寶龍肯定工作　
【Emily】「創意藝術無限分」 展200件殘疾者作品
【Emily】「創意藝術無限分」 展200件殘疾者作品
【Emily】黃偉綸見政黨戴KN95口罩
【Emily】黃偉綸見政黨戴KN95口罩