前U20女足成員 認理大外暴動囚28月

求情稱因案失受訓入選港隊機會

案情指出，2019年11月18日傍晚6時許起，約400名示威者在覺士道與柯士甸道交界的十字路口與警方對峙。被告蔡碧儀（現年21歲）及後與他人逃離時被制服在地，當時她戴着防毒面罩、穿黑色衣物和黑色手袖，背囊有3支生理鹽水。公開媒體拍攝到被告曾手持深色迷彩雨傘在車路蹲下躲避催淚煙，隨後與他人一同向警方封鎖線推前6步。

參與至少45分鐘 曾持傘避催淚煙

暫委法官嚴舜儀引述辯方求情稱，被告自幼專注力不足並有特殊學習需要，但品行良好，積極參與活動，運動表現卓越，中學畢業後入讀職業訓練局，曾入選地區足球代表隊和香港U20女子足球代表隊，亦會兼任足球教練。辯方又指同案其餘兩名被告已潛逃，唯獨被告勇敢面對，被捕後一度獲撤銷保釋條件，以為事件已完結，去年5月重新被捕。

減刑6月 官：衝動少年已變有承擔成人

嚴官判刑時表示，當日示威者投擲約100枚汽油彈和燃燒彈，一名警長被擲中汽油彈後示威者隨即歡呼，示威者亦照射雷射光束，地面佈滿雨傘和磚頭，附近商舖未能營業。被告參與至少45分鐘暴動，她必然知道情况而繼續參加。

法官考慮暴動規模、所涉策劃、被告參與程度等，以監禁51個月為量刑起點，考慮被告認罪、案發時年紀、足球表現出色、勇於承擔及認真改過等，最終判囚28個月。

【案件編號：DCCC 579/23】

（反修例風暴）