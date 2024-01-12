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港聞二

喬映瑜認3罪 官質疑同案被告「輕判」 指「12港人」案多人潛逃囚10月 詫異控方沒跟進

【明報專訊】「12港人」之一喬映瑜牽涉炸彈案潛逃，其後在內地被裁定組織他人偷越邊境罪成，服刑後轉交香港。喬昨在區院承認製造爆炸品及意圖妨礙司法公正等3罪，還押至本月30日判刑。法官陳廣池庭上連番問及案情細節，直言本宗跨境潛逃案及當時社會背景遠比案例嚴重，對於控方就同案被告判囚10個月而沒跟進，陳官感詫異並反問「你哋唔覺得（刑期）輕咩？」

曾試製爆炸品 求情稱沒成事

辯方為被告喬映瑜（現年36歲）求情稱，喬從事電話銷售及紋身，患抑鬱的她受社會氛圍影響下犯案，僅沒阻止男友帶爆炸品返住所，她最終也沒將網球製成爆炸品。喬在內地囚禁兩年，回港向警方錄取無損權益口供、反映悔意，控方確認但沒採用供辭。法官陳廣池留意到住所的示威物品眾多，質疑喬是積極協助犯罪。

潛逃案 稱按台人「恩典」指示

針對案情，陳官關注喬如何得知計劃、她與同伙曾在香港抑或台灣會面、她用衛星電話是否以摩斯密碼跟同伙通訊、台灣接洽方是否非法組織等。控方交代，喬在港與被稱作「恩典」的女同伙見面，同伙打算聯繫台灣官方組織。辯方補充，喬在Telegram輾轉認識「恩典」，再經她介紹別稱「廢中」的男同伙，重申喬是未被起訴時潛逃，她沒付費及只依「恩典」指示行事。

陳官強調，潛逃案涉及當時社會環境，屬「大規模」的跨境罪行，遠比其他妨礙司法公正案件嚴重，控方對同案判刑無後續行動令他詫異。辯方回應稱控方沒提覆核上訴，若在相同案情背景下判處重刑，對被告不公；陳官回應指不代表控方做法恰當。

根據炸彈案案情，警方2020年初在喬的住所發現「喉管炸彈」，喬事後表示結識潛逃案的黃偉然，同意在社會事件使用暴力及曾到山上測試；她曾通過網上學習，把火柴頭塞進網球。潛逃案案情則指，喬連同涉危害國安罪行的李宇軒共12人潛逃台灣，計劃周詳和具組織，與「恩典」等同伙分工協調及透過Telegram溝通；2020年中，鄧棨然早上駕快艇在布袋澳接載各人離港，非法進入內地水域並被截獲。

「恩典」60萬資助潛逃

同船3人屬屠龍小隊

喬於警誡下稱「恩典」是經營地產業務的台灣居民，並資助他們逾60萬元及協助潛逃；「廢中」收取款項、安排及告知喬潛逃的時間地點；她擔當聯絡角色，按吩咐轉達指示及在航期間匯報。喬見過「恩典」兩次，並知悉張俊富、張銘裕、嚴文謙是「屠龍小隊」成員。

喬2022年8月返港被捕，鄧棨然則於去年在內地出獄、為移交香港的最後一人，鄧案本月24日再訊。

【案件編號：DCCC 928、1037/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 意圖妨礙司法公正 製造爆炸品 管有爆炸品 喬映瑜 12港人案 反修例風波

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