童樂居兩人多認27罪 一人同日十襲一童

一涉14事件 一涉39

被告卓凱欣（現年25歲，下同）昨承認多15項虐兒罪後另兩罪不予起訴，卓就童樂居事件共承認21項罪名；莊嘉宜（27歲）昨承認多12項虐兒罪後另一罪不予起訴，莊就事件共承認19項罪名。

針對卓的案情稱，她涉及14次虐兒事件、最少6名兒童，另有9罪中的兒童身分不能辨認。卓多次襲擊兒童，包括不斷用鈴鼓敲打一歲男童P後腦及頭部、將P扯高後摔落地墊，其他兒童拾起P脫落的左鞋並交給卓手上，卓將鞋扔出，擊中P胸口。

針對莊的案情則稱，她涉及39次虐兒事件、最少11名兒童，另有一罪中的兒童身分不能辨認。莊於2021年11月21日不同時段內，10次襲擊兩歲男童U，行為包括不斷拍打U頭部及拉扯頭髮，令U頭部受猛然晃動而哭起來，以及將U往後拉，摔到沒有軟墊的地上。翌日莊餵兩歲男童Z吃東西時，大力把匙羹反覆塞進Z嘴裹約7次，令Z大哭。

【案件編號：DCCC 147、149/23】