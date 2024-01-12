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港聞

港聞二

童樂居兩人多認27罪 一人同日十襲一童

【明報專訊】香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒事件，其中兩名幼兒工作員繼周二各自認罪後，昨於區院分別再承認15項及12項虐兒罪。案情顯示，其中一人曾使用鞋及鈴鼓襲擊兒童，另一人被指同日連環襲擊同一兒童共10次。兩人的案件現押後但暫未定求情及判刑日子，原因是等待同一事件不認罪被告的案件審結。

一涉14事件 一涉39

被告卓凱欣（現年25歲，下同）昨承認多15項虐兒罪後另兩罪不予起訴，卓就童樂居事件共承認21項罪名；莊嘉宜（27歲）昨承認多12項虐兒罪後另一罪不予起訴，莊就事件共承認19項罪名。

針對卓的案情稱，她涉及14次虐兒事件、最少6名兒童，另有9罪中的兒童身分不能辨認。卓多次襲擊兒童，包括不斷用鈴鼓敲打一歲男童P後腦及頭部、將P扯高後摔落地墊，其他兒童拾起P脫落的左鞋並交給卓手上，卓將鞋扔出，擊中P胸口。

針對莊的案情則稱，她涉及39次虐兒事件、最少11名兒童，另有一罪中的兒童身分不能辨認。莊於2021年11月21日不同時段內，10次襲擊兩歲男童U，行為包括不斷拍打U頭部及拉扯頭髮，令U頭部受猛然晃動而哭起來，以及將U往後拉，摔到沒有軟墊的地上。翌日莊餵兩歲男童Z吃東西時，大力把匙羹反覆塞進Z嘴裹約7次，令Z大哭。

【案件編號：DCCC 147、149/23】

相關字詞﹕幼兒工作員 區域法院 虐兒罪 童樂居 香港保護兒童會

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