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港聞

港聞二

鄭雁雄晤粵書記 談深化粵港合作

【明報專訊】中聯辦昨日公布，主任鄭雁雄等多名代表昨到廣州與廣東省委書記黃坤明等省領導會面，稱雙方就深化粵港合作、共同推進粵港澳大灣區建設深入交換意見。鄭雁雄表示，會繼續當好「超級聯絡員」、「超級服務員」，支持港粵深化經貿、科技、人文等領域合作。

劉兆佳：正常交流 非代表港府

中聯辦以往較少高調公布官員赴內地就香港事務內地政府洽商。全國港澳研究會顧問劉兆佳回應本報查詢認為，今次中聯辦就香港事務與內地省市見面屬正常交流，中聯辦其一功能是代表中央推進香港融入國家發展大局，而中聯辦在接觸過程「肯定不會是代表香港政府」，而是扮演獨特的角色。劉舉例，涉及兩地人員往來安排，除兩地政府，亦涉及內地海關事權，需由中央部門協調。

黃坤明表示，希望中聯辦繼續指導和支持廣東協同香港務實推進粵港澳大灣區建設，強化基礎設施「硬聯通」和制度規則「軟聯通」，加快大灣區市場一體化進程，深化產業科技合作，聯手打造大灣區高水準人才高地。黃又期望，與中聯辦一同促進粵港深化就業、教育、醫療、社保、青少年交流等領域合作，讓兩地居民有更多實實在在的獲得感，實現更高水平共贏發展。

鄭：續當好超級聯絡員

鄭雁雄稱，中聯辦將認真貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持行政長官和特區政府依法施政。鄭又說，願繼續當好「超級聯絡員」及「超級服務員」，與廣東一同「大力推進粵港澳大灣區建設各項議定事項落地落實」，又稱要有力推動一國兩制實踐行穩致遠。

中聯辦公布，中聯辦多名領導包括副主任劉光源、羅永綱、尹宗華等一行人參與會面；廣東省方面有省委副書記兼省長王偉中等。

相關字詞﹕廣東省政府 中聯辦

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