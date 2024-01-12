輸勞後首調查 建造業稱缺1.8萬人

鋼筋屈紮工最緊 供求差1/3

建造商會每年進行兩次「建造業勞工需求調查」，透過蒐集會員提供工地工友的出勤紀錄，推算當日整體勞工需求。最新一輪調查去年11月16日進行，據會員提供共192個工地的資料，當日有48,406名工友工作，欠缺8208人，供應與需求相差14.5%。

當中最缺乏人手的工種為鋼筋屈紮工，欠缺548人，供求相差達35.58%；其次是電氣裝配工，欠缺323人，供求相差達15.12%（見表）。比對當局數據後，該會推算當日全港工地欠缺18,431人。

調查時外勞多未至 未完全反映現况

政府去年7月推出建造業輸入勞工計劃，配額上限1.2萬個，審核首輪申請後，同年10月批出4680個配額，涉及20個工程合約。建造商會認為計劃有助紓緩迫切的人手短缺問題及填補人才，協助工程按照進度。

該會提醒，由於調查是在輸勞計劃批出首輪配額約一個月後進行，大部分獲批來港勞工當時未到地盤工作，且當時批出約四成配額，故調查未能完全反映計劃全面落實後的勞工需求情况，並冀政府繼續多管齊下，包括加強培訓本地人手、招聘新人入行及推動業界應用科技，提升建造業整體生產力，緩解人力短缺。