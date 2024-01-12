15歲女生校運會中風危殆 學者：血管瘤難察

不適被帶觀眾席休息 頭痛作嘔曾停呼吸

據了解，15歲彭姓中四女學生昨在灣仔運動場參與瑪利諾修院學校（中學部）校運會，在場內負責維持秩序。昨早10時許，同學留意到彭身體不適，遂通知教師。她被帶到觀眾席休息，曾透露頭暈、頭痛及嘔吐，及後情况轉差，送到運動場急診室後開始昏迷，一度停止呼吸和脈搏，有人為其施行心肺復蘇並報警。

女生由救護車送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院，經搶救後情况危殆。據悉，彭後腦血管瘤爆裂，懷疑中風。親友及學校教職員紛紛趕往醫院了解，在病房外等候消息。本報就事件向學校查詢，截稿前未回覆。

教育局回覆查詢稱，知悉事件後已即時向有關學校提供支援。該校已啟動危機處理小組跟進，會為有需要學生及教職員提供輔導。局方會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切支援和協助。

張德輝表示，40歲以下都可歸納為年輕中風者，出血性中風比例較高。他說，部分人血管壁先天較薄弱，當承受動脈壓力，薄弱血管壁會膨脹形成血管瘤。他不排除事主血管瘤較大或早形成，因興奮令血壓升高，致血管受壓增加爆裂風險。「（血管瘤）就算幾大都好，佢唔穿嗰日其實可以冇病徵。」

教授倡有家族史突頭痛嘔吐求醫

女生曾出現頭暈、頭痛等情况，張德輝估計當時血管瘤已撕裂，有血液滲出，令顱內壓增加，「下一刻成個爆咗，人就昏迷不醒」。他說，血管瘤難以察覺，除非做血管造影等檢查，建議市民如有血管瘤問題家族史，或突如其來頭痛，「痛得好厲害嘅，令後頸都會痛」，同時伴隨嘔、眼花及半身無力等現象，需多加留意，尋求醫生協助。