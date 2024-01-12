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港聞二

捱撞孕婦不治 夫失眠求醫 貨車司機控危駕致死今提堂

【明報專訊】懷孕4個月31歲陳姓孕婦周二於觀塘過路時遭貨車撞倒昏迷，延至昨早不治。丈夫邱先生連日接獲腹中女兒及妻子死訊，悲痛欲絕，透露已約見心理醫生，並感激所有為妻子祈福的人。涉事59歲梁姓男司機暫控一項危險駕駛引致他人死亡，案件今早在觀塘裁判法院提堂。

陳婦懷胎4個月的女兒在意外當晚停止心跳，雙方家人連日憂心忡忡在病房外守候，丈夫經由醫護人員許可進入病房在妻子耳邊呼喊「加油」，望可激勵意志，醫生亦已為她加重強心藥至最高劑量。陳婦昨早心跳突然停頓，醫生一度以強心藥搶救，延至昨早11時32分證實不治，親友接獲醫護人員通知，眾人低頭沉默步入病房。陳婦同事亦曾在病房門外等候，眾人聞獲噩耗後離開。

夫謝曾為妻祈福者

邱先生昨午離開醫院，透露已約見心理醫生，醫生叮囑他要多休息，但他事發後難以入眠，總憶起與妻子點滴，並表示感謝所有曾為妻子祈福的人。陳婦大伯稱，胞弟基本上兩日「無瞓過」，其間亦有哭泣。被問及會否追究事件，大伯稱「呢啲都不是重點」，現階段最主要陪胞弟渡過難過關口，同時為弟婦安排身後事。

議員倡過路處增提示 運署覆「可考慮」

觀塘中區議員柯創盛對事件難過，昨晨曾到肇事位置視察，向運輸署提出兩點建議，包括加設減速提示。他觀察駛經的車輛車速偏快，或造成危險，冀在該處設限速要求。由海濱道肇事地點計算，直至勵業街才有一個紅綠燈位，兩處距離相等於鄰近海濱花園長廊全長約三分之二。柯補充，已聯絡運輸署要求跟進，引述署方回應稱，現時未有指引規定什麼類型過路處需塗上「望左望右」提示，署方在有需要的路口如單行路便會考慮塗上，亦稱可考慮增加減速及「望左望右」提示，惟設置紅綠燈、斑馬線及安全島則有既定準則，該處未必可行。

柯創盛亦稱，未曾聽聞該處有類近意外，惟認為彎位常有交通意外，他續引述運輸署表示個案中車速較高，惟未具體解釋細節。他提醒駕駛者駛經該處時要警惕，切忌車速過快。

相關字詞﹕觀塘 孕婦

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