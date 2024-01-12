趙世曾子自言貼地 拒經民聯推薦做委任議員 循三會當選 趙式浩：冀帶出中產聲音

自幼在南區長大，趙式浩說與社區感情深厚，一直希望服務社區，惟以往考慮到勝算不大，最終在改制後決定參選。他透露，選前拒絕了由經民聯向政府推薦他做委任議員，表明希望參選。至於為何不戰直選而循三會界別，他解釋是黨內分工。

未來4年，趙式浩最想達成的工作是帶出中產聲音，包括溫和泛民支持者，「將比較講道理、中立的聲音帶番出來。有一班專業人士、中產，他們覺得現在無人代表我，見到選票（投票率）答了你」。他期望讓中產和專業人士知道政府無遺棄他們，會爭取他們關注的議題，如增加免稅額等，同時趙說不會忽略基層，正積極考慮在公屋區設立議員辦事處。

倘立23條遇反對聲 如實上報

政府今年將就23條立法，特首李家超表明區議員必須支持。趙式浩相信商界期望社會穩定有利經濟，會認同立法；倘他落區遇到反對聲音，會先解說，亦會如實上報反映，「反對聲音要交上去，不會難做，因為我做了我的責任，就是解說」。

「我能講你聽，這街市貴過那街市」

背負「富二代」、「趙世曾兒子」等標籤，趙式浩自言是「小康之家」出身，一直有接觸基層，平日會到街市買餸，「我能講給你聽，這個街市貴過那個街市，買牛肉貴了幾多」。未經直選洗禮，他相信要以政績說話，表現出色，市民自會認同，「有些立法會議員都是40席（選委界）出來，今日做到事，認受性高」。

趙式浩現為帝皇資產管理首席執行官，同時是家族企業卓能集團的董事。對於如何平衡生意和議員職務，他說工作時間具彈性，放工及周末會到議辦，而區議會會議時間已定，不會缺席。他並無言明投放在區議員的時間比例，強調區議員不能單純「坐喺度」，最重要是有心、工作見效。

新制下區議會工商界比例增加，趙認為以往區議會缺乏工商界聲音，改制有助地區配合政府政策。各區議會設立「振興地區經濟工作小組」，趙建議善用南區旅遊資源，包括發展香港仔魚市場、改善赤柱大街大量「吉舖」的情况，同時加快興建基建配套，如南港島線西段。

上屆立法會選舉趙式浩退出自由黨參選地產及建造界，落敗後加入經民聯。他說日後倘有機會將爭取再戰立法會，不過要等黨內安排。

明報記者 鄭啟智

（新任區議員系列‧五）